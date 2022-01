Pane trenére, přezimujete na osmém místě tabulky. Jaká byla podle vás podzimní část?

Herně jsme na tom vlastně podobně, jako sezónu před tím. Tentokrát se nám ale nedaří venku tolik a máme nejvíce remíz v soutěži. To v tříbodovém systému není moc dobré.

Je to tak. Celkem šest zápasů musely rozhodnout pokutové kopy. Zajímavá bilance.

V minulé sezóně jsme většinou vyrovnané zápasy vyhrávali, často i se štěstím. Chceme v každém utkání bodovat a obzvláště doma je to důležité, kvůli našim skvělým fanouškům

Jaký zápas se vám nejvíce líbil a za jaký jste svým svěřencům vynadal?

Dva zápasy byly výjimečné. Remíza 4:4 s Neštěmicemi. To byl velmi těžký soupeř, dokázali jsme v závěru vyrovnat a málem v nastavení ještě vyhrát. Zajímavé bylo také derby v Rumburku, kde jsme první poločas nezvládli a nakonec nůžkami v poslední minutě vyrovnali na 2:2. No vidíte, vlastně chválím remízy. (úsměv). Mám radost ze závěru podzimu, kdy jsme v posledních čtyřech kolech získali 11 z 12 možných bodů. V závěru podzimu se ustálila sestava a bylo to znát. Nejsem typ, který nadává, chci, aby kluky fotbal bavil a měli chuť vyhrávat. Smutný jsem z několika zápasů venku, často jsme jednoduše prohráli, domácím jsme to hodně ulehčili. Doma jsme v základní hrací době jen jednou prohráli. Toho si nejvíce cením.

Odvážíte se hodnotit jednotlivé hráče za jejich výkony?

Toto si nechám pro sebe, od některých očekávám více, ale to je interní věc. Když jsme byli kompletní, tak jsme dokázali čelit i těm nejlepším. A to hlavně týmových pojetím.

Dušan Blanár, obrovský fanoušek šluknovské kopané, nečekaně zemřel 1. ledna 2022.Zdroj: facebookKdy bude startovat zimní příprava?

První trénink jsme měli už ve čtvrtek 6. ledna. Trénovat budeme třikrát týdně. Na začátku února nás čeká tradiční soustředění ve Sloupu. Chybět nebude několik přátelských zápasů.

Překvapila vás na podzim I.A třída?

Na podzim jsem byl dost kritický proti rozhodčím, oproti minulým letům. Minimálně ve dvou zápasech jsem to cítil jako jasný úmysl. Snad to byla náhoda a na jaře budu jen chválit.

Dají se očekávat změny v hráčském kádru?

Po dlouhodobém zranění by se měl vrátit Bartoš. Také očekávám navíc dva až tři hráče navíc proti podzimu, ale zatím nebudu konkrétní. Teď ale moc sdílný nebude, v únoru budu konkrétnější.

Probírali jste s hráči současnou situaci ohledně covidu? Bavíte se o očkování?

O covidu se baví všichni a všude Jsem příznivec očkování a určitě se budu zajímat, jak jsme na tom v týmu po zimě. Osobně jdu 25. ledna na třetí dávku.

Jak slavíte vítězný zápas? Chodíte všichni na pivo?

Po domácím utkání se vždy hned sejdeme v naší klubovně a rozebereme zápas. Samozřejmě pivo a klobása k fotbalu patří a slavit myslím umíme velmi dobře. Je potřeba umět zapít i porážku. (úsměv)

Jak jste strávil Vánoce a Silvestra?

Silvestra na horách v Alpách, Vánoce doma v rodinném kruhu.

Je to ještě daleko, ale jaké cíle si budete dávat do jarní části?

Chceme zapracovat další mladé hráče, mít chuť vyhrávat a dělat domácím fanouškům radost. Bylo by dobré být v tabulce co nejvýše. Ideálně mezi pěti nejlepšími. Bohužel máme aktuálně smutnou zprávu, když nečekaně zemřel kápo našich fanoušků, fotograf a hlavně kamarád Dušan Blanár. Čest jeho památce.

Budete nadále trenérem Šluknova, nebo se něco změnilo?

V létě připravujeme změny, chtěli bychom se zase posunout k lepšímu, posílit trenérskou část i vedení. Teď na jaře neočekávám žádné veletoče.