Důvod? Velmi brzký start soutěže. „Nechápu to, tohle je faul na amatérský fotbal. Začínat 14 dní po profi fotbalu je prostě nesmysl. Kluci jsou na dovolené a já to chápu. Ani nevím, jak sehrajeme nějaké přáteláky. Hned v prvních zápasech budeme mít problém se sestavou. Takhle akorát vyháníme kluky od fotbalu,“ pravil hodně rozladěně Zdeněk Štol.

Jeho kádr se přes líto příliš nezměnil. „Dotáhli jsme přestup Pekaře z Povrlů. Bavíme se ještě o dvou jménech, ale to je teprve v jednání. Co se týče zranění, tak celý podzim bude mimo Kutzler,“ prozradil.

Odhadovat vlastní ambice je podle dobkovického trenéra v aktuální době skoro nereálné. „Nevíme, jak na tom budou ostatní celky. Jak už jsem řekl, my budeme mít na začátku problémy se sestavou. Rádi bychom hráli střed tabulky. Ale těch faktorů, co letos může soutěže ovlivnit, je strašně moc,“ má jasno. V generálce jsou tým převálcoval Povrly vysoko 8:1.

Štol by byl samozřejmě rád, kdyby se sezona dohrála, nikdo to ale nemůže zaručit. „Je to všechno těžké. Ani nevíme, co máme dělat, kdyby měl někdo z nás pozitivní test na covid. Žádný manuál jsme vlastně nedostali, neumím si to představit,“ uzavřel vše.