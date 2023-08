„Je to pro nás ztráta,“ví trenér Horního Jiřetína Josef Tancoš, který ovšem na prvním kole chyběl, protože byl na dovolené v Turecku. Zastoupit ho tak musel klubový šéf Jiří Hyneš. „Měl jsem samozřejmě od kluků z klubu zprostředkované informace i na dovolenou. Větší obrázek si udělám po více odehraných kolech. Naším cílem je pohybovat se v tabulce v horních patrech. Myslím, že tým tady na to je,“ vyjádřil se Tancoš.

Utkání bylo jako na houpačce. Děčín šel do rychlého vedení, když se už v 5. minutě prosadil Vicany. Domácí ale v průběhu prvního poločasu během 11 minut skóre obrátili. Ve 47. ale vyrovnal Gumbrešt.

„Jiřetín sestoupil, takže jsme nevěděli, co čekat. Od začátku jsme byli mírně lepší a kdybychom vedli v poločase 4:1, nemohl se nikdo divit. Jenže jsme místo toho prohrávali. V kabině jsme zvýšili hlas, kluci začali makat a vyrovnali. Pak tam byly šance na obou stranách, takže nakonec ta remíza zasloužená. Penalty jsme ale zaslouženě vyhráli my. Trochu jsme to zlomili, protože se nám v nich moc nedařilo. Dva body jsou dobré,“ zhodnotil vše Petr Voříšek, kouč děčínského Junioru.

Děčín musel střídat dva ofenzivní hráče – Marka Vicanyho a Alexe Mezsároše. „Věřím, že budou další zápas připraveni. Hlavně Marek je pro nás důležitý hráč. Dal teď jeden gól, ale mohl přidat klidně další čtyři,“ dodal Voříšek.