„Herně to nebylo špatné, ale prostě nám chybí lepší finální fáze a celkově koncovka. Měli jsme převahu, soupeř u nás zaparkoval autobus. S tím ale musíme počítat, takhle proti nám bude hrát více týmů. Nakonec jsme vlastně rádi, že jsme vyrovnali a pak urvali druhý bod v penaltách. Ale celkově to je pro nás ztráta,“ přiznal Petr Voříšek, trenér Děčína.

Jeho tým prohrával po prvním poločase, po změně stran vyrovnal krásnou ranou Jakub Šmalcl. Utkání pak bylo vyhrocené, oba týmy dohrávaly v deseti lidech. Za stavu 1:1 se šlo na penalty, hosté zahodili hned tři pokusy.

„S výsledkem jsme celkem spokojení, když se ohlédneme na průběh zápas a nekompletní nominaci. A penalty už jsou buď a nebo, ale od nás to byla bída. Nemáme se ovšem za co stydět, odmakali jsme to. Nekompletní sestava a divné posuzování rozhodčích u některých situací jako červená u Diega, nás semklo. Trenér říkal, že to byl jeden z nejlepších týmů v soutěži a mohu jen souhlasit. Měli to s námi těžké, naše taktika jim vůbec nevyhovovala a bylo vidět, že tohle nečekali. Do dalších zápasů se máme od čeho odrazit když budeme takhle poctivě pracovat,“ přiznal Miloslav Aschenbrenner, brankář Horního Jiřetína.

Junior je v tabulce čtvrtý, na druhou Bílinu ztrácí šest bodů. „Jedeme dál, zimní příprava byla povedená, v generálce jsme porazili Skalici u České Lípy, účastníka krajského přeboru na Liberecku. První místo už je daleko, ale rádi bychom zabojovali o druhé místo, které by mohlo být postupové. Chceme prostě vykopat krajský přebor,“ dodal Voříšek.