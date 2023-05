Třetím ročníkem pokračovala na stadionu v Souši v Mostě Zaměstnanecká liga Deníku. Ta na trávník tentokrát přivedla šest firemních týmů, které si to mezi sebou rozdaly ve fotbale na dvakrát deset minut. Kdo se všechno zúčastnil? Orlen Service Česká republika s. r. o., Hitachi Astemo Czech s. r. o., Strojírna Litvínov s. r. o., Mostecká montážní a. s., 2JCP a Orlen Unipetrol RPA s. r. o. Po fotbalových bitvách si v příjemném odpoledni pohár a medaile za první místo pověsili na krk hráči z firmy 2JCP.

Zaměstnanecká liga Deníku v Mostě. | Video: Deník/Václav Veverka

„Konečně, já bych řekl no konečně. Minulý rok jsme byli také tady v Mostě a těsně to nevyšlo a skončili jsme druzí. Letos už jsme nedopustili žádné překvapení a potvrdili jsme roli favorita. Žádné tréninky jsme neměli, ale minulý týden jsme se zúčastnili turnaje ve Štětí, kde jsme také vyhráli, takže máme to podruhé za sebou v krátké době,“ usmíval se spokojený Karel Nebeský z firmy 2JCP, která ovládla finále nad Mosteckou montážní 2:0.

Spokojenost ovšem panovala i se druhým místem. „Za nás určitě spokojenost, nemáme tak široký výběr zaměstnanců, takže jsme to skládali tak, že kdo chtěl ze všech lidí jít, tak ten šel. Když se podívám tak okolo, tak jsme možná měli věkově nejstarší fotbalový výběr. Takže se druhým místem velká spokojenost,“ komentoval medaile za druhé místo třiadvacetiletý Martin Stříbrný z Mostecké montážní.

Trojici nejlepších celků pak doplnila na třetím místě parta z Orlen Unipetrol RPA, která v souboji o třetí příčku dominovala 8:2 v zápase s Hitachi Astamo Czech.

Badmintonista Jakub Klokan vybojoval v Itálii dvě zlaté medaile

„Skupinu jsme vyhráli a mysleli jsme si na finále, nicméně máme medaile, takže spokojenost. Na další ročník potrénujeme a budeme se snažit atakovat vyšší příčky,“ řekl Jan Švarc z Orlen Unipetrol RPA.

O co se vůbec v Zaměstnanké lize Deníku hraje? Nejlepší týmy se podívají na fotbalová utkání například v Anglii nebo ve Španělsku. Vyhrát se také dá relaxační pobyt ve Františkových Lázních nebo výlet do Plzeňského pivovaru.

O 1. místo:

2JPC – Mostecká montážní 2:0

O 3. místo:

Hitachi Astemo Czech – Orlen Unipetrol RPA 2:8

Semifinále:

2JPC – Hitachi Astemo Czech 8:0

Orlen Unipetrol RPA – Mostecká montážní 1:3

Skupina A:

Mostecká montážní – 2JCP 2:4

2JPC – Strojírna Litvínov 8:0

Mostecká montážní – Strojírna Litvínov 8:0

Andělům utíká titul! Na Slavii padli o šest gólů, doma musí ukázat peklo

Skupina B:

Orlen Unipetrol RPA – Orlen Service Česká republika 2:1

Orlen Service Česká republika – Hitachi Astemo Czech 2:4

Orlen Unipetrol RPA – Hitachi Astemo Czech 9:2

Konečné pořadí:

Vítěz: 2JCP

2. místo: Mostecká montážní

3. místo: Orlen Unipetrol RPA

4. místo: Hitachi Astemo Czech

5. místo: Orlen Service ČR

6. místo: Strojírna Litvínov