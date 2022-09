„Lukymu to sedlo, ale ještě další tři jasné branky nedal,“ usmíval se Josef Rákosník, kouč České Kamenice. Samotný střelec ví, že ho nemine příspěvek do klubové kasy. Kolik to bude? „To ještě nevím, pokladní mi říkal, že nemá kalkulaci. Ale levné to nebude,“ má jasno Landovský. „Všech pět branek bylo jako přes kopírák, takže těžko vybírat,“ pokrčil rameny.

Po prvním kole nejlepší střelec soutěže za svou kariéru neopustil českokamenický region. „Jednou mě na chvilku lákali do Benešova nad Ploučnicí, to jsem hrál ještě za Prysk. Ale nějak to nedopadlo. Bohudík,“ zasmál se.

Jaké byly jeho fotbalové začátky? „Jako malé štěňátko jsem samozřejmě začínal v České Kamenici. Mám pocit, že tehdy se tréninky moc nelišily. Maximálně přístupem hráčů,“ zapátral v paměti.

S kulatým nesmyslem zažil na trávníků hromadu příhod. Na jakou nikdy nezapomene? „Na vlastní oči jsem viděl spoluhráče rozehrát trestný kop hlavou. Málem jsme z toho dostali gól,“ podotkl.

V České Kamenice je spokojený, odejít jinam ho moc neláká. Vypadá to, že kariéru ukončí právě tady. „I když to občas skřípe, tak si myslím, že máme výbornou partu. Takže se tu hraje parádně. Zázemí není zlé, ale určitě by to sneslo nějaké úpravy. Spíše se to týká kabin. Hřiště máme nejlepší v kraji (smích). Máme bomba trenéra, asi nejlepší, pod kterým jsem kdy hrál. Obdivuji jeho trpělivost. Letos bychom rádi hráli v horní polovině tabulky,“ zdůraznil fanda prvoligových Teplic.

Co ho na fotbale nejvíce baví? „Asi to, že u něj člověk může vypnout od všedních starostí a vybít přebytečnou energii. A hlavně ta žíža po zápase,“ upřímně pravil.

A co dělá Lukáš Landovský, když zrovna neběhá na hřišti? „Těžko říct, moc volného času nemám. Rád si třeba odpočinu u piva s kamarády. Živím se jako zámečník,“ dodal na závěr.