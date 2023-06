„Body jsou důležité. Budu se opakovat, ale opět nám chybělo několik hráčů základní sestavy. Nebyl Příhonský, Just, Šalda. Na hře to bylo znát. Vázla nám kombinace, soupeř nás víceméně přehrával. Vlastně jsme s tím nemohli nic dělat. Soustředili jsme se na pevnou obranu a brejkové situace. Nic jiného jsme vymýšlet nemohli. Jeden brejk nám vyšel, utekl tam Kuba Kolář a rozhodl. Takže výsledek super, předvedená hra nic moc. Ale jsme už zachráněni, takže máme klid. Těžko říct, s kým budeme soutěž dohrávat, těch zraněných je opravdu hodně,“ vysvětloval Ondřej Barilla, kouč Jílového.

Vilémov sahal na první bod, trefil se i mladý Brazilec. Přesto opět smutnil

Tým z Děčínska v drtivé většině jarních zápasů držela pevná defenziva. Často nepřesáhl počet inkasovaných branek číslo jedna. Velkou roli v tom sehrál sekretář klubu.

„My jsme si byli vědomi toho, že hrajeme pořád o sestup. Týmy okolo nás bodovaly, v hlavách jsme to měli, takže jsme se soustředili na defenzivu. Hodně nám pomohl Ondra Michl, který hraje výborně pozičně. Výrazně se zvedl Tomáš Reichelt, dobře hraje i Šalda. Obranná činnost se zlepšila, ale je to práce celého týmu. Pokud vás ale defenziva drží, hraje se dobře do útoku, to je jasné,“ dodal Barilla.

A jak vypadá program jílovských fotbalistů do konce sezony? V dalším kole je čeká výjezd na hřiště první Brné, pak následuje domácí rozlučka proti Perštejnu a poslední zápas odehrají na půdě Horní Jiřetína.