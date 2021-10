Skoro dvě stovky diváků se mělo od začátku na co koukat. Už ve 3. minutě poslal Havel pas na Rybáře, který otevřel střelecký účet. Za šest minut utekl rychlík Zima, z jeho práce těžil Vavroušek. Po čtvrt hodině hry se poprvé, ale naposledy dostali ke slovu také hosté. Vaňák vyrazil trestný kop jen před sebe, Mirčič pohotově snížil. Odpověď domácích přišla o chvilku později. Trestný kop Havla zužitkoval střelou mezi nohy Zima.

Další branky padaly po změně stran, k radosti domácích to bylo do sítě Perštejna. Odpor hostů zlomil v 54. minutě Havel, který šikovnou a technickou střelkou zvýšil na 4:1. Za deset minut uzavřel skóre Kučera, který byl na konci parádní akce, do které se zapojilo duo Rybář – Havel.

„Perfektní týmový výkon, defenziva byla po celé utkání zajištěná, důrazná, bezchybná, navíc vše řešila konstruktivně. Ofenziva byla přímočará, ale také velmi kreativní, branku si připsali po pěkných akcích všichni naši ofenzivní hráči. Velmi nám pomohla rychlá úvodní branka, následně jsme si vytvořili výraznější brankový náskok, který jsme ve druhém poločase ještě navýšili a utkání si řídili k obrazu svému. Další naše brankové příležitosti zůstaly ještě bez efektu. Herní projev jsme měli kvalitní a brankový výsledek byl jednoznačný. Z utkání máme dobrý pocit a věříme, že jsme stejně tak potěšili i naše fanoušky,“ pochvaloval si Vlastimil Chod, kouč vítězů.

SK Stap-Tratec Vilémov - Spartak Perštejn 5:1 (3:1)

Branky: Rybář, Vavroušek, Zima, Havel, Kučera - Mirčič. R: Zítko. ŽK: 1:3, 175 diváků.

Vilémov: Vaňák - Honců, Jirchář, Kurel, Snášel – Zima (60. Štefan), Čonka, Havel, Kučera, Rybář (80. Jindřich) – Vavroušek (80. Šmalcl st.)