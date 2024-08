Tým z Děčínska dobře začal, po pěti minutách ho dostal do vedení Reichelt. „Byl to dobrý vstup do utkání. Pak jsme tam měli dvě obrovské šance. Kdyby to skončilo góly, bylo po zápase. Pak jsme lehce zalezli, Žatec měl sérií rohů. Z jednoho z nich pak vyrovnal, z jejich strany to ale bylo všechno,“ zakroutil hlavou.

Po změně stran se Jílové hnalo za vítěznou brankou, skóre se už ale neměnilo. „Druhou půli jsme byli v tlaku. Sám před brankářem byl Radim Příhonský. Je to škoda, těší mě alespoň herní projev,“ hořce se usmál.

Barilla věří, že i přes první ztrátu bude Jílové hrát v klidných vodách tabulky. „Máme dost nových tváří. Čerstvě jsme udělali Pepu Štercla, velmi šikovný fotbalista, musí se zapracovat. Musí se nám také vyhýbat zranění. Před týdnem se nám zranil Tomáš Feledi, v zápase se zranil Patrik Gaher. Důležité je, že máme na lavičce hráče, kteří jsou kvalitou na stejné úrovni. Snad se bude blýskat na lepší časy,“ dodal kouč Jílového.