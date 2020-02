Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol McDonald's Cup je podle evropského šampiona do 21 let Petra Voříška zcela výjimečnou akcí.

PETR VOŘÍŠEK aktuálně kope I.B třídu za FK Junior Děčín. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Je to úžasná věc. Nehrají to registrovaní hráči, ale soutěží mezi sebou školy. Děti, které spolu chodí do školy, dají dohromady tým a bojují za školu i za město. Tuží partu, a to je strašně fajn,“ líbí se mu myšlenka turnaje, který se letos koná už po třiadvacáté.