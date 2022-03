Na jaře bude strašit brankáře ve vyšší soutěži, okresnímu přeboru totiž dal sbohem. „Chtěl jsem zkusit vyšší soutěž. S Dobkovicemi jsem hrál před časem jako host, dostal jsem od nich teď nabídku. A protože se stěhuji z osobních důvodů z Novosedlic, kývl jsem na ni. Jsou po podzimu čtvrté, chtějí být ještě lepší. Věřím, že jim k tomu pomůžu svými góly, chtěl bych jich dát 25!” tvrdí Vorel.

Komu na podzim Vorel dával góly?

Proboštov B 4

FC Dubí 2

Sobědruhy 2

Rtyně 2

Košťany 4

Soběchleby 2

SK Dubí 0

Hrob 2

Lahošť 2

Oldřichov B 3

FŠ Litvínov 2

Kladruby 1

H. Jiřetín B 2

Braňany 5

Hrobčice 1

„To řekl? Tak jestli tolik gólů dá, tak má u nás bednu šampaňského!” slibuje nové posile mimořádný přísun alkoholu vedoucí SK Dobkovice Petr Štol. „Má na to patnáct jarních zápasů,” dívá se do rozpisu A skupiny I. B třídy.

V zimní přípravě už Vorel za svůj nový klub pálí o sto šest. „Rumburku dal tři góly, teď Duchcovu dva, ale ještě jeden zařídil, byla na něj penalta. Myslím si, že to je rozený kanonýr, mohl by hrát i vyšší soutěž. Otočí se s balonem a hned pálí k tyči, nemá problém obejít brankáře, má skvělý výběr místa. Prostě klasický hroťák, kterého by chtěl mít každý klub,” pochvaluje si Štol zimní úlovek.

Doposud Dobkovice, které leží na půli cesty mezi Ústím nad Labem a Děčínem, neměly muže, který by sázel gól za gólem. Vondráček jich dal na podzim devět, Šmalcl s Dyrynkem a Řeháčkem po čtyřech. „Věříme, že nám Dan pomůže. Ale na postup to určitě nebude, první jsou suverénně Pokratice, odskočený i Junior Děčín. Je to i o penězích. Zkusíme být před Chlumcem, s ním jsme bodově nastejno, jen má lepší skóre,” je Petr Štol střízlivý.

A jak se s odchodem Daniela Vorla vypořádají Novosedlice, lídr teplického okresního přeboru? „Dan si před sezonou vyzkoušel v rámci hostování dva zápasy v Dobkovicich, sedlo mu to. Poté, co nastřílel 34 branek za polovinu sezony, se zájem dobkovického klubu zvýšil. Odchod nejlepšího střelce samozřejmě pocítíme, ale určitě nás to nezlomí, však máme v nejlepší dvanáctce střelců další čtyři hráče,” říká mluvčí FK Novosedlice Jan Leibl. Vorla bude dál sledovat. „Vyzkouší si nový klub, vyšší soutěž. Bude tam na něj asi větší zodpovědnost. Určitě mu to půjde, přejeme mu to. Má určitě na víc!” dodává.