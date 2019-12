U týmu na vlastní žádost skončil trenér František Dužár, kterého nahradil Vlastimil Chod. „Jelikož chceme nyní výrazně omlazovat kádr, je to právě Vlasta Chod, kdo by nám měl přivézt respektive doporučit končící varnsdorfské mladíky

z dorostu,“ zdůraznil vilémovský manažer Libor Sklenář.

Pojďme na hodnocení podzimu. Sedmé místo asi není úplně podle předsezónních představ?

Našim přáním bylo skončit do pátého místa s minimální ztrátou na vedoucí celky, což se nám nepodařilo hlavně díky zmařeným zápasům doma s Oldřichovem a pak v okresních derby zápasech proti Jílovému a v Modré, kde jsme přišly zbytečně o devět bodů.

V posledním kole hrozila ostuda, kdy jste málem ani neodjeli do Litoměřic. Pamatujete někdy na obdobnou situaci?

Tak bohužel za šedesát let, co jsem u fotbalu, si to nepamatuji a za poslední období už vůbec ne. Prostě se skloubilo několik náhod a problémů a my jeli v deseti se dvěma gólmany a navíc na neoblíbenou umělku. Kluci měli na vybranou. Buď prohrát kontumačně, když jsme se po cestě v České Kamenici dozvěděli, že nepřijedou další dva hráči. Ale kluci se stmelili a řekli, že to odehrají. Nakonec moc nechybělo a mohli jsme docílit ještě daleko lepšího výsledku. Za to mají můj velký obdiv, že to nevzdali bez boje a naopak to odehráli a se ctí.

Od týmu odešel trenér František Dužár. Jaké byly důvody jeho konce?

Trenér Dužár odchází od týmu z toho důvodu, že podle něj mu nemá co dát a proto uvolňuje místo pro novou krev. Já osobně, ale i celý výbor a hráči jsme s ním byli nadmíru spokojeni a on na druhou stranu i s námi. Takže se s námi neloučí vůbec ve zlém, naopak a hlavně ne natrvalo. Bude s námi v kontaktu a bude-li třeba vždy nám prý rád pomůže s čímkoliv, neboť dle jeho slov se mu ve Vilémově líbilo, jako nikde před tím a to po všech stránkách.

Od zimy mužstvo povede Vlastimil Chod. Proč jste se rozhodli pro něj?

Měl jsem vyhlídnuto více trenérů a diskutoval jsem to s několika mými fotbalovými kamarády a odborníky a nakonec z toho vyšel vítězně Vlasta Chod. Jelikož chceme nyní výrazně omlazovat kádr, je to právě on kdo by nám měl přivézt respektive doporučit končící varnsdorfské mladíky z dorostu, kteří se nedostanou do tamního A týmu a přivést je k nám, neboť je pět let trénoval. Vůbec s Varnsdorfem máme poslední dobou velmi dobré vztahy a vždy je to prospěšné oboustranně.

Můžete prozradit změny, které budou ve vašem kádru?

Kádr bude rozšířen o několik hráčů, aby nemohlo dojít k tomu, co se stalo v posledním mistráku v Litoměřicích. Nikdo podle mých informacích neodchází a z nových hráčů máme domluvené minimálně pro zimní přípravu Čonku z České Lípy a Vomáčku z Podluží. Oba u nás kopali a chtějí se vrátit. Dále máme mladého Kramera a zkušeného Filipa, oba z Varnsdorfu. Kopačky v případě nouze nasadí i nový trenér, který u nás kopali divizi a určitě to ještě nezapomněl. A není tak starý, aby to nezvládl. Přijít k nám chtěl i nadějný Mládek ze Šluknova, ale jeho mateřský klub požadoval za něho pro nás neakceptovatelné finanční nároky, takže si bude muset počkat na volný přestup v červnu. Je nás tedy do přípravy zatím 21, ale tři jsou dlouhodoběji zraněni – Jindřich, Luňák a Honců. Není však vyloučeno, že se ještě někdo objeví, zájem nějaký ještě je, tak uvidíme.

Vám se vůbec nepovedly derby zápasy, když jste prohráli jak s Jílovým, tak v Modré. Čím si to vysvětlujete?

Tyto dva celky se stávají naší noční můrou. Někteří fandové to berou jako „pomoc“ soupeři, ale tyto myšlenky mohu absolutně vyvrátit. Modrá s Jílovým nám prostě nesedí a nejsme schopni je zatím porazit. Snad se to na jaře otočí.

Jaké cíle si bude dávat do jarní části sezóny?

Určitě se budeme chtít posunout co nejvýše v tabulce, ale bude to při vyrovnanosti celků z první poloviny těžké. Chceme také zkusit po několika letech vyhrát Krajský pohár a dosáhnout na zajímavou finanční odměnu.

Jakou úroveň měl podle vás na podzim krajský přebor?

I když jsou mezi první půlkou tabulky a druhou velké bodové rozdíly, řekl bych že kromě dvou suverénně posledních celků tam není tým, který by nemohl překvapit. Krajský přebor má určitě svou kvalitu a velmi mile mě překvapili nováčci, kteří soutěž výrazně oživili a patří nečekaně do horní poloviny tabulky.

Kdo je podle vašeho mínění největším favoritem na postup do divize?

Podle mě mají nejlepší tým Srbice. Je škoda, že nehrají na klasickém pažitu, ale na, sice nové, pěkné, ale rozměrově malé umělce. Jejich výkon na našem pažitu a u nich na umělce je diametrálně odlišný.