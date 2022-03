„Velká škoda! Utkání jsme skvěle rozehráli, dobře bránili, domácí nepouštěli do vážnějších šancí, a naopak my byli nebezpeční a dávali branky. Dostali jsme se do tříbrankového trháku, který jsme měli uhlídat! Bohužel přišly dvě rychlé branky domácích, nás ovládl strach o výsledek, který nám svázal nohy. Přišli jsme o střed hřiště, domácí toho využili a utkání zremizovali a nakonec získali pouze bod,“ kroutil hlavou Vlastimil Chod, kouč Vilémova.

Díky brance Doubka slavilo tři body Jílové, které doma přetlačilo Brnou. Nyní ho čekají hned čtyři venkovní utkání v řadě! „Právě proto je dobře, že jsme to doma s Brnou zvládli. Za mě to bylo zasloužené vítězství, o kterém jsme měli rozhodnout daleko dříve. Obranná činnosti nám dobře funguje, jen škoda, že jsme nedali více branek. Teď nás čeká těžké venkovní série, tam budeme rádi za jakýkoliv bod,“ usmál se Ondřej Barilla, jílovský trenér.

Modrá na půdě mostecké rezervy nepřekvapila a zaslouženě prohrála 5:0. Navíc se vrátila na poslední místo v tabulce. „Na hřišti byli několik hráčů po nemoci, navíc stále nejsme sehraní. Proti nám hráli prakticky samí dorostenci. Utkání se rozhodlo v prvním poločase, kdy jsme po našich chybách dostali dva góly snad během minuty. Po změně stran jsme to otevřeli. Ale přišel třetí domácí gól a bylo po nás,“ zakroutil hlavou Ladislav Michalec, šéf Modré.

„Z Rakovníka jsme koupili dalšího cizince, na druhou stranu jsme prodali Beneše, který jaksi nezapadl do našeho týmu. Budeme dál bojovat. Je potřeba se sehrát a dát se zdravotně do kupy," dodal Michalec.

Srbice - Vilémov 4:3 PK (0:2) Branky: Egrt (PK), Martykán, Švábenský - Zima 2, Kučera. R: Čáka. ŽK: 4:0, 80 diváků.

Vilémov: Vaňák – Honců, Filip, Šmalc ml., Snášel – Zima, Rybář, Havel, Demeter (70. Jetmar), Štefan (85. Jirchář) – Kučera.

Jílové - Brná 1:0 (0:0) Branka: Doubek. R: Menšík. ŽK: 1:0, 100 diváků.

Jílové: Smutný - Reichelt, Gaher, Doubek, Líbal - Sobíšek (58. Červenka), Feledi, Příhonský, Žáček - Bílek (70. Kolář), Just (92. Šaran).

Baník Most Souš B - Modrá 5:0 (2:0) Branky: Kavický 2, Koudelka, Vintr, Radoš. R: Zitko. ŽK: 0:2, 150 diváků.

Modrá: Matějka - Vaněk, Turbák, Šotola, Štorc, Donkor, Rohla, Tvrz, Omovie, Čapek (70. Hajaš), Akonor.