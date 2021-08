Fotbalisté Vilémova uspěli i v druhém okresním derby v rámci krajského přeboru. Po výhře v Jílovém dokázali svěřenci Vlastimila Choda doma přehrát i Modrou. Vilémov slavil výhru 3:0.

STAP TRATEC VILÉMOV - ilustrační foto. | Foto: Karel Bouček

Do 25. minuty byli hosté aktivnější, my jsme si nevytvořili žádnou brankovou příležitost. Po té jsme získali převahu na míči my a utkání ve druhé půlce i brankově rozhodli,“ stručně pravil Vlastimil Chod, kouč Vilémova.