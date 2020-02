Druhý přípravný zápas mají za sebou fotbalisté Vilémova. Účastník krajského přeboru po porážce 1:2 od Nebušic tentokráte vyzrál v České Lípě na tamní celek, který hraje divizi a vyhrál 3:1.

LOUČENÍ. Zdeněk Buryánek přijímá cenou na rozloučenou od vilémovského manažera Libora Sklenáře. | Foto: Zdroj: facebook

„Jsme na začátku přípravy, ale to je každý. My jsme věděli, že hrajeme s papírově silnějším týmem. První přípravný zápas jsme prohráli a tak jsme dnes chtěli vyhrát, kvůli další práci. My jsme hráli to, co jsme chtěli. Počkali jsme si na soupeře, vycházeli z rychlých brejků. Ve druhé půli byli kluci více na míči a připravovali si příležitosti. Za druhý poločas zasloužené vítězství,“ pravil velmi spokojený trenér Vilémova Vlastimil Chod.