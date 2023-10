Nechtěli proti poslední Krupce nic podcenit. A povedlo se. Fotbalisté Vilémova doma porazili outsidera jasně 8:2, natáhli šňůru bez porážky a v krajském přeboru se vyšplhali na třetí místo.

Fotbalisté Vilémova (zelená) - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/František Bílek

„Hosté přijeli s několika posilami ze Srbic. V poli nehráli zase tak špatně, ale do koncovky se moc nedostávali,“ řekl Libor Sklenář, manažer Vilémova.

Domácí začali dobře, ve 32. minutě vedli 3:0. „Pak jsme ale vyrobili zbytečnou penaltu, hosté snížili a vycítili šanci. Jenže těsně před poločasem se prosadil Zima a my měli zpět tříbrankový náskok,“ pokračoval.

Po změně stran se hrálo podle vilémovských not. Hattrick zkompletoval Kučera a pak také Havel. „Přání diváků byla „točená“ desítka. Posledních deset minut se však hrálo již v tréninkovém tempu a tak se diváci chtěné desítky nedočkali. V dalším kole jedeme do Černovic, které jsou druhé. Mají skvělý tým, bude to daleko těžší utkání,“ dodal Libor Sklenář.

Stap Vilémov - FK Krupka 8:2 (4:1)

Branky: Kučera 3 (1 z PK), Havel 3, Zima, Kočka - Kubný (PK), Zigmund. R: Sabo. ŽK: 2:2, 130 diváků.

Vilémov: Vaňák – Honců, Jirchář, Kubr, Marques – Jirsa (46. Kočka), Čurgali, Snášel (58. Meidl), Havel, Zima – Kučera