Vybojovat postup do krajského přeboru. To je aktuální a hlavní cíl fotbalového klubu FK…

Ten po zápase pochválil výkon domácích, kteří jsou v krajském přeboru poslední. „Bylo to vyrovnané utkání. Krupka má velmi dobrý tým a myslíme si, že soutěž zachrání,“ uznal.

Hodně divoký byl ale konec utkání, hlavní rozhodčí Jiří Šmíd totiž během dvou minut vyloučil dva vilémovské hráče. „Absolutně to nechápeme,“ zlobil se Sklenář.

„V 88. minutě fauloval zezadu Bulejko na půlce hřiště a dostal okamžitě červenou. Vrcholem byla poslední minuta, kdy dostal Havel druhou žlutou kartu. Patrik po faulu domácích rychle rozehrál na Zimu a poslal ho do šance. Pan rozhodčí ale pískl, vrátil míč na místo a Havlovi dal druhou žlutou. Do zápisu napsal, že Havel chtěl úmyslně trefit hráče domácích, který už byl dva metry mimo,“ nechápavě popisoval inkriminované situace.

„Vyloučení Bulejka se nám zdálo přísné, ale nakonec asi oprávněné. Ale stojíme si zatím, že Havel prostě druhou žlutou neměl dostat. Nahrával Zimovi do šance, ten mohl jít sám na bránu. Rozhodně nechtěl nikoho trefit, ani nikoho z Krupy netrefil. Navíc je v podmínce, jelikož byl vyloučený na podzim. Proto podáváme stížnost,“ zdůraznil vilémovský manažer.

Už tak zdecimovaný kádr Vilémova dostal další dvě rány. „Teď už bude opravdu velký problém. V sobotu máme Černovice, aktuálně nás je deset. Teď jsem si volal s jedním Brazilcem, jestli by nešel hrát. Jednoho hráče máme v Německu, s ním si ještě budu volat. Pak tu je ještě jeden hráč staré gardy, ten by mohl třeba na lavičku. Uvidíme. Je to těžké, takové problémy s kádrem jsem nezažil,“ hořce se usmál.

Letos to bude pro tým z Děčínska derniéra v přeboru Ústeckého kraje. Od nové sezóny totiž míří do Libereckého kraje. „Už to máme oficiálně odsouhlasené. Jak už jsem řekl, chceme to hlavně kvůli úsporám. Někdy jsme najeli i 180 kilometrů, tady to budeme mít nejdál 120. Navíc pro nás byly doslova tragické výkopy při venkovních zápasech v 10.15. Na Liberecku hraje takto brzy jenom Skalice, ale to máme kousek, tam můžeme jet klidně na kole. Také se těšíme na obměnu našich soupeřů. Když nebudu počítat naše přestávky v divizi, tak vlastně 25 let hrajeme pořád s těmi samými soupeři,“ dodal Libor Sklenář.

Jak vypadá oficiální protest SK Stap Tratec Vilémov?

Podáváme tímto protest proti zdůvodnění vyloučení našich dvou hráčů. V klidu jsme si přehráli ze záznamu situace a zde je naše stanovisko: V 89. minutě po našem nepodařeném útoku vyváží hráč Krupky míč, je ještě hluboko na své polovině hřiště a náš hráč č. 15 se mu pokusil vypíchnout míč. Do souboje přišel pozdě a dopustil se podražení soupeře. To může být posouzeno podle pravidel jako bezohledné. Rozhodčí to mohl posoudit jako úmyslné zastavení slibné akce, ale rozhodně nešlo o použití nepřiměřené síly a navíc - domácí hráč si vedl míč a měl ho v rozhodující moment asi metr od nohy. Formulace mimo souboj o míč navozuje, že k přestupku došlo někde na hřišti mezi hráči nezapojenými do hry. Rozhodčí měl tudíž udělit podle našeho názoru našemu hráči ŽK.

V čase 90+1 rozhodčí vyloučil našeho hráče č. 16. Hráč rozehrával na vlastní polovině PVK za ruku soupeře a všiml si vpředu volného spoluhráče. Proto nepočkal, až soupeř ustoupí na předepsanou vzdálenost 9,15 m a rychle nakopl míč dopředu. Míč se hráče Krupky vůbec nedotkl a náš hráč kop ani nedoprovodil nějakým výrokem, který mohl rozhodčí posoudit jako úmysl zasáhnout soupeře míčem. Rozhodčí necitlivě přerušil hru, protože míč už byl tím, že náš hráč rozehrál PVK, ve hře, zamezil našemu mužstvu vvyložené brankové příležitosti a hráči č. 16 udělil druhou ŽK, tedy ČK. Navíc udělil ŽK i našemu kapitánovi, který se mu snažil vysvětlit, že šlo o pokus o rychlý protiútok do otevřené obrany soupeře. Domníváme se, že náš hráč č. 16 se v popisovaném případě žádného přestupku nedopustil. A míč byl ve hře, hra nebyla přerušena. Rozhodčí oběma verdikty hrubě ovlivnil zápas a vědomě obě situace špatně popsal.

Pusťte si, prosím, záznam situací. Záznam z utkání je jinak katastrofální, kameraman často nesleduje hru, unikla mu ČK pro domácího brankáře i PK v úvodu 2. poločasu, ale námi napadené situace zaznamenal.

Žádáme touto cestou v obou případech o přihlédnutí k chybám sudího a ohodnotit trest přiměřeně skutečnostem.