Po změně stran ale na hosty spadla velká deka. „Domácí hnala kupředu velká divácká kulisa. Mohlo to dopadnout úplně jinak. Vaňák chytil penaltu a na konci zmařil velkou šanci, ve které byl Ingardia. Tři body jsou pro nás po výhře 4:3 cenné,“ přiznal Sklenář.

Menší kaňkou je pro Vilémov zranění Zimy. Jeden z klíčových hráčů má problémy s kolenem. „Věříme, že bude do dalšího zápasu proti Litoměřicku v pořádku,“ dodal Sklenář.

Ledvice předvedly famózní druhý poločas, během 18 minut snížili na rozdíl jediné branky. Bodů se ale nedočkaly.

„Klíčové bylo to, že jsme neproměnili šance. Naivně jsme si nechali dát čtyři góly. Vilémov hrál v bloku, my do něho bušili, ale nic. Přišel nákop, brejk a gól. Když to bylo o půli 0:3, tak jsme si řekli, že to změníme, ale přišla desátá vteřina a dostali jsme jako přes kopírák čtvrtou branku. Jiné mužstvo by to asi položilo, ale my začali pak hrát, bojovat a snížili jsme. Dokonce jsme nedali penaltu. Šancí bylo plno, bohužel jsme to k remíze nedotáhli. Pomohlo nám, že jsme začali hrát po krajích. Na druhou stranu tenhle zápas byl fajn k tomu, že víme, že můžeme hrát v krajském přeboru jako nováček s každým,“ zhodnotil vše kouč domácích Ledvic Miroslav Lászlo.