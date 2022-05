Vilémov má na jaře formu jako hrom. Potvrdil to na hřišti Perštejna, kde vyhrál jasně 6:1 a drží druhé místo v tabulce. Navíc po klopýtnutí prvních Domoušic ztrácí na lídra devět bodů. O vilémovské branky se postarali dva střelci – Kučera se trefil čtyřikrát a Havel dvakrát.

„Do utkání jsme vstoupili skvěle byli jsme nebezpeční a produktivní a po půl hodině měli pohodlný náskok,“ pochvaloval si Vlastimil Chod, kouč Vilémova. Jeho družina vedla v 29. minutě už 4:0.

„Domácí měli v prvním poločase jednu velkou šanci. Kopali penaltu, tu ale Vaňas chytil,“ zdůraznil Chod. „Po změně stran domácí drželi míč, ale do větších šancích jsme je nepouštěli. V závěru se ještě dvakrát prosadil Míla Kučera. Kluky musím opět moc pochválit,“ dodal.

Třetí utkání v řadě prohrálo Jílové, které do Srbic, kde nakonec prohrálo 0:2, vyrazilo v hodně okleštěné sestavě. Svěřenci Ondřeje Barilly tak stále nemají jistotu záchrany. „Bohužel máme velké problémy s kádrem. Na zápase bylo osm hráčů, museli nastoupit i zranění. Dokonce i já jsem musel na plac. Srbice byly samozřejmě lepší a vyhrály zaslouženě. Ale ve druhém poločase jsme tam měli nějaké standardní situace. Ale výsledek je spravedlivý,“ uznal Barilla.

Jeho tým čeká za týden domácí derby s Modrou. „Je pravda, že některé hráče jsme tak trochu šetřili, aby se dali do derby do kupy. Chceme to vyhrát a mít konečně klid,“ uzavřel vše Barilla.

Právě Modrá je stále poslední. Naposledy doma podlehla Brné 0:3, její situace se tak na chvostu tabulky nelepší. „Velká škoda, v prvním poločase jsme zazdili tak pět tutovek. Hosty podržel brankář, zachránila je tyč. První gól jsme dostali z penalty, kdy tam zbytečně fauloval Tvrz. Po změně stran už Brná byla lepší,“ shrnul vše zklamaný Ladislav Michalec, vedoucí Modré.

„Našim největším problém je komunikace na hřišti. Cizinci si tam dělají, co chtějí. Naše sestava mi připomíná tu Karviné. Každý si tam kope jak chce, hlavně je zajímá, zda přestoupí za lepším,“ zakroutil hlavou.

I Modrá vyhlíží derby s Jílovým, kde rozhodně nebude favoritem. „Viděl jsem Jílové v Srbicích, hrálo dobře. My musíme bojovat až do konce,“ dodal Michalec.