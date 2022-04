Vilémov, tým s nejlepší jarní formou, opět neprohrál, doma ale nečekaně ztratil. Až díky penaltám doma porazil Modlany 2:1. „První poločas se nám vůbec nevydařil. Nedostávali jsme se přes soupeřův blok, prohrávali souboje, nedařila se nám kombinace. Po změně stran se to zlepšilo, měli jsme tam po vyrovnání další dvě velké šance. Ale nakonec jsou to pro nás zlaté dva body,“ přiznal Vlastimil Chod, trenér aktuálně třetího Vilémova.

Jílové se představilo po více než měsíčním půstu na domácí půdě. A hned z toho byla cenná výhra 3:2 nad Litoměřickem.

„Zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jsme byli lepší, kluci podali výborný výkon. V tom druhém jsme zbytečně zalezli a nechali hrát soupeře. Ten měl řadu standardek, kde nás zlobil. Naštěstí jsme to ubránili. Za mě asi zasloužená výhra proti kvalitnímu soupeři,“ pochvaloval si Ondřej Barilla, kouč Jílového.

Jeho tým za poslední tři zápasy sebral sedm bodů, navíc se zlepšuje útočná fáze. „Začíná se dařit Viktoru Bílkovi, který se vrátil po velké pauze. Věřím, že nás celkově tahle výhra nakopne do dalšího průběhu sezony," dodal Barilla.

Poslední Modrá sice začala dávat góly, body ale nesbírala. Jiskra prohrála důležitý mač v Perštejně 2:3.

„Další zbytečná porážka. Poslední čtvrt hodinu jsme domácím nepustili míč. Ale co je to platné. Navíc nás poškodili rozhodčí. Domácí dali jeden neregulérní gól, naopak nám nebyl jeden nesprávně uznán. Vrátil se nám do sestavy Charlie Uka, náš výkon se zvedá. Do zálohy se posunul Vaněk, bylo to znát. Ale body nemáme. Příští týden nás čeká proti Žatci další klíčové utkání,“ zdůraznil Ladislav Michalec, vedoucí Modré.

Stap Vilémov - Baník Modlany 1:1 (0:1) - na PK 7:6.

Branky: Havel - Verbíř. R: Klimpl. ŽK: 2:1, 140 diváků.

Vilémov: Vaňák – Honců, Jirchář, Kurel, Šmalcl – Demeter (46. Jetmar), Rybář, Filip, Zima (ŽK) - Havel, Kučera.

Jílové - Litoměřicko 3:2 (2:1)

Branky: Just, Reichelt, Bílek - Pocner, Flégl. R: Čáka. ŽK: 2:3, 130 diváků.

Jílové: Smutný - Reichelt, Gaher, Červenka, Doubek - Feledi, Příhonský (76. Horyna), Sobíšek (66. Kolář), Žáček - Bílek, Just (92. Šaran)

Perštejn - Modrá 3:2 (1:0)

Branky: Levý, Bulatovič, Krok - Vaněk, Stožický. R: Vlašič. ŽK: 0:3.

Modrá: Matějka - Vaněk, Šotola (46. Miranda), Štorc, Uka, Rohla, Tvrz, Omovie, Čapek, Stožický, Akono.