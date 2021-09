„Až na jedno nedohrání standardní situace pracovala naše defenziva na výbornou. Domácí jsme jinak nepustili do šance. V ofenzivě jsme si vytvořili mnoho brankových příležitostí, branek jsme mohli dát více. Všichni hráči předvedli zodpovědné a dobré výkony. Tři body jsou zaslouženou odměnou,“ pochvaloval si Vlastimil Chod, kouč Vilémova.

Odpor domácí zlomili hosté ve druhém poločase. Stačily na to čtyři minuty. V 64. minutě byl faulován agilní Zima, následnou penaltu proměnil Havel. V 68. minutě vymyslel Kučera druhý gól pro Havla, který dával do prázdné branky. V 72. minutě pak Modlany korigovaly, když standardku Stožického využil Vavřinec.

Fotbalisté Vilémova chtěli napravit domácí selhání s Kadaní. To se jim na těžkém terénu v Modlanech povedlo. Svěřenci Vlastimila Choda zaslouženě vyhráli 3:1 a zapsali třetí vítězství v sezoně.

