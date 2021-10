Hrál v Mladé Boleslavi, okusil druhou ligu v Ústí nad Labem. S fotbalem začínal v Děčíně, aktuálně ale hraje krajský přebor ve Vilémově.

Václav Jirchář kroutí v klubu už jedenáctou sezonu. „Prostředí, fanoušci a zázemí jsou skvělé. A bez manažera, jakým je Libor Sklenář, by to takto nefungovalo. Stále za to stojí i dojíždění z Děčína,“ nechal se slyšet 36letý fotbalista.

Začneme takovou klasikou. Kde a kdy jste začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal v 6 letech v týmu FK Pelikán Děčín pod trenérem Antonínem Smolíkem. V Děčíně jsem zůstal až do dorostu a zahrál si druhou dorosteneckou ligu a také za krajský výběr.

Václav Jirchář.Zdroj: archivProšel jste Děčínem, ale máte zkušenosti s Boleslaví, nebo Jabloncem. Jaké to byly štace?

Do Boleslavi jsem šel v 17 letech a strávil tam přes dva roky v nejvyšší dorostenecké lize. Pak přišel Jablonec také asi na dva roky. Z Jablonce jsem se vrátil do Děčína, pak jsem hrál za Modrou a na chvíli vyzkoušel druholigové Ústí nad Labem. Každá štace mi něco přinesla, ale největší zkušeností a životní změnou pro mě byla etapa v Mladé Boleslavi, kde jsem potkal mnoho známých fotbalových jmen a hrál na ligových stadionech.

Aktuálně kopete ve Vilémově. Proč jste se rozhodl působit v malé vesničce u německých hranic?

Ve Vilémově jsem nyní jedenáctou sezónu. Šel jsem si sem zahrát vyšší soutěž, tehdy to byla divize. V tu chvíli jsem už měl stálé zaměstnání a bylo jasné, že fotbal bude „pouze“ koníčkem.

Vilémov je znám krásným prostředím, skvělým manažerem. Chodí na vás i hodně diváků…

Prostředí, fanoušci a zázemí jsou skvělé. A bez manažera, jakým je Libor Sklenář, by to takto nefungovalo. Stále za to stojí i dojíždění z Děčína

Amatérský fotbal byl dlouho „mrtvý.“ Jak jste prožíval covidovou dobu?

Covidová doba přinesla dlouhou stopku kolektivním sportům. Asi jako všichni, jsem trénoval individuálně a doufal, že si ještě fotbal zahraji.

Chyběl vám fotbal?

Je to součást mého života už 30 let, takže chyběl hodně.

Fotbal vám jistě přinesl mnoho zážitků. Vzpomínáte na nějaký obzvláště kuriózní?

Zážitků mám samozřejmě spoustu. Například jednou, ještě v mládežnickém věku, se nám při cestě na zápas porouchal autobus v obci, kde se zrovna konala pouť, paradoxně na fotbalovém hřišti. A tak jsme s týmem strávili odpoledne sice na hřišti, ale bez fotbalu.

Vy jste obránce, přesto se zeptám, jakou nejhezčí branku jste vstřelil?

Na nejhezčí branky vzpomínám do období dorostu, kdy jsem dal dvě branky jako přes kopírák proti Varnsdorfu. Jako obránce se příliš ke gólovým příležitostem nedostanu, a tak je pro mě každá branka cenná (smích).

Je vám 36 let. Láká vás nějaký klub, kde byste si chtěl ještě zahrát?

Už mě láká jenom to, abych na současné úrovni mohl ještě pár let hrát. (úsměv) Za svou fotbalovou kariéru jsem podstoupil několik operací kolen a i v současné době se potýkám se zraněním. Tak jen doufám, že se brzy budu moci vrátit opět k zápasům.

Máte ještě nějaké fotbalové ambice, plány?

Žádné ambice na vyšší soutěže už nemám. Přeji si ať mi zdraví dovolí fotbal ještě co nejdéle hrát.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Český fotbal sleduji, ale nejsem vyhrazený fanoušek žádného týmu. Rád se podívám na jakékoliv dobré utkání, a to především z anglické Premier League.

Prozradíte čtenářům, čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Působím ve vedení IT společnosti. Ve volném čase se vedle fotbalu věnuji především své rodině. Rádi cestujeme a také se staráme o dům a zahradu.

Jak vnímáte situaci kolem fotbalu v Děčíně? Velké město, které hraje pouze I.B třídu.

Pro mě je to smutný příběh. Městu s takovou fotbalovou historií by slušela alespoň divize. Jako malý jsem chodil v Děčíně koukat na ligu, jezdily k nám známé týmy a na fotbal chodily tisíce diváků. To už je bohužel minulost. V Děčíně jsem hrál nejvýše špičku divize toho času za FK Řezuz, kde jsme měli tu čest nastupovat proti takovým jménům jako Horst Siegl, Zdeněk Svoboda nebo Tomáš Vaclík.