A Oldřichov má Vilémovu co vracet. V prvním mistrovském utkání jara v rámci Krajského přeboru s ním totiž na domácí půdě prohrál nejtěsnějším rozdílem 0:1, když si jedinou trefu v utkání připsal pohotovou střelou do šibenice Kučera.

Vilémovští tak díky třem bodům poskočili v tabulce na páté místo. Poté výkonný výbor FAČR rozhodl o ukončení amatérských soutěží a bylo po sezóně. „Zrušení soutěže nás velice mrzí, byli jsme dobře připraveni a tým kvalitně doplnili,“ řekl zklamaně manažer vilémovského klubu Libor Sklenář.

Možnost začít trénovat po uvolňování vládních nařízení fotbalisté Vilémova hned využili. „Z počátku proběhlo sedm dobrovolných tréninků, takže se na hřišti prakticky každý den střídalo několik hráčů dle dohody a trenéři. Nyní jsou již tréninky povinné a sice třikrát týdně. Zatím je účast více než slibná, v průměru 18 hráčů,“ dodal Sklenář.

Na hráče mimo jiné čeká také řada přátelských utkání. „V plánu máme dvanáct přátelských zápasů. Diváci i my se na to těšíme, neboť jsme vlastně ve Vilémově již půl roku bez fotbalu. A to je více než dost,“ těší se Libor Sklenář.

Vyjma přátelských zápasů si vilémovští zahrají i odložené čtvrtfinále poháru právě s Oldřichovem. Ten jim bude chtít vrátit dva měsíce porážku z ligy. Utkání se odehraje 30. května v Oldřichově.

Na programu jsou i další utkání. Junior Děčín přivítá Perštejn a Brná nedalekou Krupku. Do semifinále už postoupily Domoušice, které v předehrávce porazily Bohušovice vysoko 6:1.

