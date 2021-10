Dvanáct podzimních dílků má za sebou krajský přebor v kopané. Děčínští zástupci moc úspěšní nebyli. Vilémov sebral dva body v Oldřichově, Jílové padlo v Krupce a Modrá doma podlehla Modlanům.

Krajský přebor - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Fotbalisté Vilémova neprohráli v základní hrací době sedm zápasů. Další dva body přidali v Oldřichově, kde po remíze 1:1 zvládli lépe pokutové kopy. Svěřenci Vlastimila Choda drží páté místo, na druhé Litoměřicko přitom ztrácejí tři body. „Dva body z Oldřichova jsou super. Bylo to vyrovnané utkání. První šance měli domácí, do vedení jsme šli ale my. Bohužel se nám nepodařilo přidat další góly, místo toho Oldřichov srovnal. V závěru kopali domácí snad sedm rohových kopů, vše jsme ubránili. V penaltách Vaňas jednu penaltu krásně chytil, dva body jsou opravdu cenné,“ pochvaloval si Vlastimil Chod, kouč Vilémova.