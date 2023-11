Ve Vilémově už jsou asi rádi, že krajský přebor má po podzimní části. Zdecimovaný celek z Děčínska měl v závěrečných kolech velké problémy a kádrem, kvůli kterým nastal výsledkový propad. Ukázalo to i poslední utkání, kdy Vilémov doma podlehl Modlanům 1:4.

Sestřih utkání Vilémov - Modlany 1:4. | Video: SK Stap Tratec Vilémov

Svěřenci trenéra Dužára z posledních pěti kolech vyhráli pouze jednou, budou tak přezimovat až na osmém místě tabulky. Proti modlanskému Baníku měli Vilémovští opět velké problémy se sestavou. Ke zraněným se přidali dva vyloučení z posledního zápasu – Honců a Havel.

„Mělo se hrát na srbické umělce, ale dohodli jsme se na výměně pořadatelství. Sestavu jsme poskládali jen tak tak, opět musel hrát vedoucí mužstva, na lavici byl kromě brankáře Vaňáka pouze Jirsa a zraněný Demeter,“ kroutil hlavou Libor Sklenář, manažer Vilémova.

Havel se brání! Nevyhrožoval jsem smrtí, je to nesmysl. Reagoval i rozhodčí

Domácí měli více míč na kopačkách, ale Modlany výborně bránili a dávali góly z brejků. „V první půli to vypadalo, že je to jen otázka času, kdy prorazíme obranný val hostů a začnou padat góly. Jenže hosté hráli chytře a do velkých šancí nás prakticky nepouštěli. Naopak z brejků dvakrát zahrozili a bylo z toho jejich překvapivé vedení,“ pokračoval Sklenář.

Naději vykřesal Zima, který snížil na 1:2. Po změně stran se domácí snažili alespoň o vyrovnání. „Štěstí nám nepřálo a tak hosté, kteří nebyli příliš pohybliví dokázali ubránit vedení a ještě jej i navýšit. Je to škoda, protože to byl určitě hratelnější soupeř než před tím Kadaň nebo Most, ale fotbal nemá logiku a tak si zkušení hráči okolo trenéra a exligisty Doležala, již taktickou hrou pohlídali, pro ně důležité tři body,“ dodal Sklenář.

„Poslední podzimní zápasy, které jsme sehráli s velmi kvalitními soupeři, zvládáme. Jsem rád, že se nám daří herně a většinou i výsledkově. Za vítězství ve Vilémově jsme šťastní. Jsou to pro nás cenné body, které se teď pokusíme potvrdit v dohrávce proti Proboštovu. Pokud uspějeme, dostaneme se do středu tabulky, kam podle mě patříme, “ prohlásil modlanský trenér Michal Doležal.

Uznal, že domácí byli fotbalovější. „My jsme ale dokázali šance po brejcích dotáhnout,“ dodal.

Nevydařený konec podzimu ale nezkazil náladu na tradiční rozlučce, která proběhla ve vilémovské Lodovně.