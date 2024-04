Fotbalová I.A třída pokračovala o víkendu dalším, v pořadí 23. kolem. Diváci z výběžku si užili tradiční derby, které mělo jasný výsledek. V Děčíně pak Junior natáhl svou šňůru neporazitelnosti.

Záznam derby utkání Šluknov - Rumburk. | Video: SK Šluknov

Děčínští fotbalisté jedou na vítězné vlně. Potvrdili to v dalším domácím zápase, kde nedali Lovosicím „čuchnout“ a po výhře 5:0 stále drží druhé místo tabulky. Na první Dobroměřice, které opět klopýtly, mají desetibodovou ztrátu. Hattrickem se blýskl děčínský Cohla, brankář Plaček vychytal na jaře už šestou nulu.

„Po povedeném výkonu v Dobroměřicích jsme chtěli získané body potvrdit doma s papírově slabším, ale nevyzpytatelným soupeřem, což se nám skvěle povedlo. Do zápasu jsme nastoupili aktivně a hned v první minutě jsme šli do vedení. Soupeř pak zalezl do bloku před vlastní vápno a my jsme museli dobývat. Před poločasem se nám podařilo skórovat podruhé. Do druhého poločasu jsme šli s tím, abychom nepolevili, hráli pořád stejně a přidali ještě další góly a vzadu hráli zodpovědně na nulu. To se nám do puntíku podařilo. Stejně jako v prvním poločase i ve druhém jsme se prosadili hned na začátku. Pak přišlo vyloučení, ale i v deseti jsme na hřišti naprosto dominovali, přidali další dva góly, kterých mohlo být daleko víc," zhodnotil utkání Jan Plaček, brankář FK Junior Děčín.

„Teď je důležité nepolevit, pořádně se připravit na další venkovní zápas v Dušníkách, kde to bude určitě o poznání složitější. Soupeři, kteří jsou za námi, se nás drží. Nesmíme připustit žádné zaváhání, bereme jedině tři body,“ dodal Plaček.

Skvělá divácká kulisa viděla ve Šluknově „očekávané“ vítězství v nevyzpytatelném derby proti Rumburku. Domácí zápasu kralovali, zapsali vítězství 5:0 a neprohráli šest zápasů v řadě.

Smutného nakopl první gól. Proč Jílové začalo sbírat body?

„Bývá to velmi vyrovnané, ale tentokrát i vzhledem k oslabení soupeře to bylo jednoznačné. První gól jsme dali velmi brzy z penalty a po celý zápas jsme byli lepším týmem. Kaňkou bylo nezaviněné zranění dvou důležitých hráčů, Dobeše v úvodu a v závěru Halamky, ale věřím oba do soboty budou v pořádku. Pokračujeme tak v naší skvělé sérii, když ze šesti zápasů z možných osmnácti bodů jsme získali šestnáct. V tabulce se ovšem neposouváme, protože vyhrávají i soupeři nad námi. Teď jedeme do Pokratic, které je nad námi a pro další vývoj tabulky to bude důležitý zápas. Děkujeme za podporu,“ řekl na webových stránkách klubu Ladislav Čurgali starší, asistent šluknovského trenéra.

Rumburk stále bojuje o záchranu v I.A třídě, dno tabulky je blízko. „Museli za nás nastoupit čtyři dorostenci, protože jinak bychom to vůbec nedali dohromady. Já jsem se navíc při rozcvičce zranil,“ kroutil hlavou David Dvořák, předseda FK Rumburk.

„Na začátku jsme měli nějaký plán, ale ten se začal hroutit hned ve čtvrté minutě, kdy proti nám byla nařízena smolná penalta. Šluknov byl jinak lepší a vítězství si zasloužil. My se teď musíme koncentrovat na další domácí zápas s Bílinou, snad budeme v plné sestavě,“ dodal.