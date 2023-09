Napravili poslední domácí porážku s Dobroměřicemi. Fotbalisté Šluknova vyhráli v Lovosicích jasně 3:0, v tabulce I.A třídy drží čtvrté místo. Výhru věnovali zesnulému prezidentovi klubu Ivanu Kolomazníkovi, který odešel do fotbalového nebe ve věku 82 let.

Šluknov vyhrál v Lovosicích 3:0. | Video: youtube.com

„Hráli jsme prvních 20 minut, v podstatě do prvního inkasovaného gólu, který jsme si opět dali sami po šílené hrubce ve vápně. Od té doby jsme se z toho vzpamatovávali, ale už jsme se z toho nevyhrabali,“ popsal klíčový moment střetnutí asistent lovosického trenéra Roman Podrazil.

„Po změně stran jsme místo probuzení dostali další dva hřebíky do rakve. Rozhodl to ten první gól, to už je taková naše specialita. Důležité ale je nepropadat panice, ačkoliv nás teď čeká těžký los. Do Bíliny nepojedeme jako favorit, ale to neznamená, že bychom tam jeli prohrát,“ dodal.

„Chtěli jsme napravit poslední domácí porážku, ale cítili jsme, že to bude těžké. Každopádně tentokrát to nebylo o štěstí a podali jsme zatím nejlepší výkon v této sezóně. Tuto výhru jsme věnovali nahoru našemu prezidentovi oddílu Ivanovi Kolomazníkovi, který nás bohužel opustil. Přijďte uctít jeho památku minutou ticha v sobotu před začátkem zápasu proti Dušníkům. Rádi bychom potěšil naše fanoušky podobným výkonem, jako v Lovosicích,“ řekl Ladislav Čurgali, asistent trenér Šluknova.