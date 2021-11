„Máme obrovské problémy s kádrem. Aktuálně tady máme dvanáct lidí a k tomu dva černochy. Prostě nemáme lidi. K tomu nám škodí rozhodčí. Třeba proti Modlanům, kdy Tvrz dostal za faul na Doležala žlutou kartu. Krajský svaz mu pak zpětně dal stopku na tři zápasy. Přitom právě proti Modlanům byl hrubě faulován Bangoura a musel střídat. Teď je dlouhodobě zraněný. Nebyla za to ani žlutá,“ čertil se Michalec.

„Naposledy v Lovosicích zase vymyšlená penalta. Kubačka tam letí po hubě a sudí mu to pískne. Kluci jsou z toho už otrávení,“ mávl rukou.

Dle slov zkušeného bafuňáře přišel problém s hráči těsně před sezonou. „Věřte nebo ne, ale těsně před startem podzimu seděli v kabině Matějka, Vaněk a Šotola. Bratři Kolárikové šli do Heřmanova, Polák šel do Kralup. Martin Fejfar stávkuje a nehraje, jeho bratr Tomáš je dlouhodobě zraněný. Měl jsem tady dva černochy, oba ale týden před mistrákem odešli za prací do Německa,“ zdůraznil Michalec.

Tým z Děčínska má tak velké problémy. Je jasné, že bude bojovat o holou záchranu v soutěži. „Lidi se shání těžko. Natahal jsem do týmu kluky z Prahy. Ale máme problémy se vůbec sejít. Proti Jílovému jsme chvilku před zápasem byli v kabině s osmi hráči. Mužstvo je otrávené,“ pokračoval.

Zimní přestávka pomalu klepe na dveře. Pokud se chce Modrá vydrápat tabulkou do klidnějších pater, musí hodně doplnit kádr. „Chceme to dohrát, budeme bojovat. V zimě prostě musím nakoupit nějaké maníky. Musím smeknout před Vojtou Šotolou, který vede tréninky, kdy mu tam dorazí čtyři lidi. Pražáci trénuji v Praze. Brankář Matějka nechodí, jelikož má teď hodně práce. Tak to prostě je,“ pokrčil rameny.

Modrá přitom do sezony nevstoupila špatně. Překvapivě vyhrála v Srbicích nebo v Krupce. Jenže… „Byli jsme v euforii, ale ta pomalu uvadala. Strašně nám na pozici šestky chybí Tomáš Fejfar. Ten držel střed hřiště. Takový hráč tam prostě není. Po Lovosicích se sešlo vedení Modré. Pojedeme dál i kdybychom měli prohrát něco kontumačně. Jo, máme zraněné hráče. Ale to má každý, to k fotbalu patří. Podívejte se, já dělám funkcionáře padesát let, ale takovou situaci, jaká je tady teď, jsem nezažil. Ale co vím, tak nejsme jediní,“ dodal Ladislav Michalec.

Zdroj: tvcom.cz