Těžko říct, jak tohle dopadne. Ladislav Michalec, protřelý fotbalový funkcionář z Děčínska, který stále vede klub Jiskra Modrá, se chce vrátit na krajskou fotbalovou mapu. Michalec má vše připravené. Stěžuje si, že jsou mu házeny klacky pod nohy.

Ladislav Michalec, šéf fotbalu Modré, při rozhovoru pro Deník. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Mrzí mě přístup krajského svazu. Předseda, pan Hrdlička, se mnou vůbec mluvit nechce. Takže si volám se sekretářem Karlem Roučkem. Ale prý to asi nepůjde. Když si vezmu, jak se do krajského přeboru dostalo Ústí nad Labem B, tak se musím smát. Prostě jsem Michalec a jde o Modrou, tak asi nemáme šance,“ hořce se usmál Michalec, který minulý rok oslavil 75. narozeniny.

Zdroj: Deník/Jaroslav Zeman

Je to už více než rok, co Modrá zmizela z krajských soutěžích. Poslední zápas odehrála 25. března 2023, kdy doma dostala od Ledvic výprask 0:8. Pak se v průběhu jarní části I.A třídy odhlásila.

„Mám připravené hráče. Vrátilo by se pět hráčů, kteří tady hráli. Plus jsem v kontaktu s dalšími. Hráči opravdu nejsou problém, zajistil jsem i trenéra. Je ovšem těžké něco vymyslet, když nevíte, jakou budete hrát soutěž,“ přiznal.

Modrá by se ráda viděla v I.A třídě nebo krajském přeboru. „Do I.B třídy nechci, to nemá smysl. Ideální by asi byla ta I.A třída. Můžeme čekat na to, jestli se někdo ještě neodhlásí nebo se s někým sloučit. Můžu říct, že aktuálně jednáme s jedním klubem o spojení. Název říkat nebudu, ale je to tým, co tuhle sezonu hrál krajskou soutěž,“ doplnil Michalec.

Deník v týdnu informoval o tom, že ÚKFS má pro další ročník naplněné všechny krajské soutěže. K vyjádření Ladislava Michalce se samotný svaz nechtěl vyjadřovat. Je ale jasné, že termín pro podání přihlášky do nové sezony skončil 31. května. Pokud by nějaký klub vypadl, tak by se, dle regulí, doplňovalo z nižších soutěžích.

Modrá má však další problém a to je dotace od vedení města Jílového, kam Modrá spadá. V úterý 11. června o tom bude vedení města jednat. „Jde o částku 350 tisíc, to samé dostává FK Jílové. Pokud bychom to nedostali, tak by to byl pro nás velký problém. Ale přijde mi to nefér. Město teď argumentuje, že Jílové má o jeden tým více, než my. Když to ale bylo v minulosti naopak, tak to nikdo neřešil,“ zakroutil hlavou.

Michalec věří, že v další sezona se Modrá vrátí na zelené trávníky. Klub zatím disponuje dorostem. „Tým bychom doplnili právě i o některé dorostence. Já věřím, že dostaneme svolení a budeme hrát. Pokud by se to nepodařilo, tak bychom museli ještě rok počkat,“ dodal Ladislav Michalec.