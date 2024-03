„Jsme samozřejmě spokojeni. Před zápasem jsem klukům říkal, že tohle je důležitý zápas. Věděli jsme, že tři body nás udrží v kontaktu s čelem tabulky. Myslím si, že jsme odehráli dobré utkání a zaslouženě vyhráli,“ pochvaloval si Petr Voříšek, trenér Junioru Děčín.

Jílové neboduje, soupeři ano. Kluci se potřebují chytit, má jasno kouč

Šluknov naopak čeká na první jarní bod. Kvůli dvěma porážkám se stříbrná pozice naopak vzdaluje. „Byl to vyloženě zápas o prvním gólu a ten jsme bohužel nedokázali dát. Na to, abychom ho dali, šance byly. Nelze upřít našim hráčům snahu, ale soupeř byl fotbalovější a my aktuálně nejsme v herní pohodě. Věřme, že se výkony zlepší a přijdou i body. Děkujeme fanouškům, že přišli i v takovém počasí podpořit naše mužstvo,“ řekl Ladislav Čurgali starší, asistent šluknovského trenéra.

Situace okolo medailových pozic je teď hodně našlapaná. Druhá Bílina má 36 bodů, o bod zpět jsou Pokratice. Junior je čtvrtý, na Bílinu ztrácí tři body. Oba celky se navíc o víkendu střetnou v Děčíně. „No, musíme šmiknout Bílinu, abychom potvrdili body ze Šluknova. Těžko říct, jestli se o druhé místo budeme prát právě s Bílinou a Pokraticemi. My musíme koukat sami na sebe a vyhrávat. Na konci se uvidí, na co to bude stačit,“ dodal Voříšek.