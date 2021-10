Modrá před zápasem řešila hromadu absencí, na pomoc tak přišel dlouholetý spoluhráč Lukáš Sýkora. „Bylo to důležité utkání. Hráli jsme doma, navíc derby. Potřebovali jsme body. Řešili jsme sestavu. Máme silnou marodku, navíc jsme řešili i pracovní povinnosti,“ řekl Milan Matějka, brankář Modré.

Přesto šla po půl hodině hry Modrá do vedení, trefil se právě Sýkora. „První půle z naší strany nebyla optimální. Soupeř se zatáhl a čekal na chyby. Jednu jsme vyrobili. Naštěstí se nám podařilo do poločasu vyrovnat,“ podotkl Pavel Salava, kouč Jílového. Narážel na 44. minutu, kdy se prosadil kapitán Just.

Po změně stran už na trávníku kralovalo Jílového. „Vyrovnávací branka nám nepomohla, dostali jsme se pod tlak. Nevěděli jsme, co máme hlídat dřív. Jílové zaslouženě proměnilo své šance. Konec zápasu se dohrával v naprostém klidu,“ hlesl Matějka.

„Paradoxně nás nakopl gól Modré. Od té doby jsme domácí přehrávali, tlačili se dopředu. Modré chyběli klíčoví hráči, ale to se stává každému. Zasloužené vítězství,“ pochvaloval si Salava.

Do paměti fanoušků se jistě zapsal čtvrtý gól Jílového, který z obrovské dálky obstaral Tomáš Feledi.

Tradiční derby dvou týmů, které jsou od sebe na mapě opravdu kousíček, tentokráte postrádalo tradiční vyhecovanost a napětí. „Samozřejmě jsme se na derby hodně připravovali. Ale už to prostě není ono. Pan Michalec tam má hráče z daleka. Kdysi to mělo větší náboj, kluci se mezi sebou znali. Byl to svým způsobem strašně klidný zápas,“ všiml si jílovský trenér.

Modrá je na tom v tabulce hůř, bodovou injekci by potřebovala jako sůl. „Cítíme, že je na nás vyvíjen větší a větší tlak. Kvůli tomu má spoustu kluků na hřišti strach cokoli udělat navíc. Proto rychlé ztráty. Snad se nám co nejdřív podaří urvat vytoužené tři body,“ přeje si Matějka.

Jiskra Modrá - FK Jílové 1:4 (1:1)

Branky: Sýkora - Just, Příhonský, Doubek, Feledi. R: Karrmann. ŽK: 0:2, 150 diváků.

Modrá: Matějka - Vaněk, Stožický, Šotola, Tvrz, Fiala, Miranda Marcos Elielton, Bangoura, Sýkora, Rohla, Beneš.

Jílové: Linhart - Farkaš, Gaher (81. Sobíšek), Florián, Reichelt - Feledi, Příhonský, Žáček, Doubek - Just (84. Šaran), Kolář (60. Hošek)

Zdroj: tvcom.cz