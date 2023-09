Ve 20. minutě za stavu 2:1 přehodil děčínský kanonýr Marek Vicany domácího brankáře Kubce a dal třetí branku Děčín. Jenže Kubec ho trefil tak nešťastně, že pro Vicanyho utkání skončilo odvozem do nemocnice. „Má přetržený postranní vaz a možná něco s křížovým. Pro nás to bude velká ztráta,“ hlesl kouč Junioru Petr Voříšek.

Je jasné, že Vicany na podzim dohrál, otázkou je, co ukážou další vyšetření. „Mára se nám tady taky stará o přípravky, takže je otázka, jak na tom bude a kdo ho nahradí. Patří mezi odskočené hráče v našem týmu a bude hodně chybět. Do utkání už nastoupil Martin Fejfar, což je dobrá zpráva. Do kupy se už pomalu dává další důležitý hráč Matěj Šmalcl. Uvidíme, jak nás tohle všechno ovlivní,“ dodal Voříšek.

Za Děčín se v zápase, ve kterém jasně dominoval, dvakrát trefila ústecká posila Adrian Matoschi. V příštím zápase čeká na Junior velká výzva, když doma hostí první Dobroměřice.

Mojžíř je posledním účastníkem I. A třídy, který ještě nezískal ani bod. I po šestém kole čekají tamní fotbalisté na první výhru. „Další zápas a další prohra. A zase stále dokola ta samá písnička. Neproměňujeme šance a soupeř nás potrestá za každou naší chybu,“ zopakoval už tak trochu odevzdaně kolorit posledních šesti týdnů trenér poražených Michal Kubec.

„Trápí nás rozsáhlá marodka, kdy máme zraněných hned pět hráčů. Někteří sice se sebezapřením již nastoupili, ale stále to není ono. Navíc teď půjdeme do klíčových zápasů se soupeři, kterých se bude záchrana také nejspíš týkat, takže se budu modlit, že se alespoň někdo dá kupy,“ neskrýval obavy před nadcházejícími duely pravdy.