Velmi nervózní byl zápas krajského přeboru mezi Vilémovem a hosty z Proboštova. Domácí sice nasázeli pět branek, přesto nemají ani bod. Kvalitní nováček z Teplicka vyhrál 6:5.

Sestřih bláznivého utkání, ve kterém Vilémov podlehl Proboštov 5:6. | Video: SK Stap Tratec Vilémov

V prvním poločase zažili domácí několik nepříjemných situací, které celý zápas hodně ovlivnily. „První ranou byl fakt, že v 10. minutě nedal náš kanonýr Kučera penaltu. O sedm minut později pak dostal červenou kartu náš brankář Vaňák, dle sudích se údajně dotkl rukou míče před vápnem. Jelikož jsme neměli náhradního brankáře, tak musel do branky obránce Vlasta Šmacl. A hned dostal gól z přímého kopu. Ve 23. minutě dal Proboštov druhý gól, podle nás to ale bylo z jasného ofsajdu. Od té doby byly na hřišti velké emoce,“ kroutil hlavou Libor Sklenář, manažer Vilémova.

Po změně stran zažil Vilémov hororovou pětiminutovku, během které se Proboštov dostal do vedení 5:1. Domácí to ale nezabalili, hlavně díky Kučerovi, který se nakonec trefil jen čtyřikrát, mocně dotahovali. Alespoň na remízu už to ale nestihli, hosté dávali góly hlavně z rychlých brejků.

„Ve druhé půli byla škoda úvodu, kdy jsme dostali tři laciné góly. Pak však přišel naší strany nevídaný koncert a hosté nevěděli kam dřív skočit. Bohužel se jim podařil jeden brejk a z toho penalta, jinak by asi těsnou výhru neuhájili. Divákům se naše bojovnost, navíc v oslabení líbila, a tak uspořádali i přes prohru krásné ovace,“ dodal Sklenář.