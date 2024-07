Libora Sklenáře, šéfa vilémovského fotbalu, ale před startem nového ročníku trápí řada záležitostí. „Moc růžově to nevidím. Stále chybí mládež a k ní kvalitní trenéři. My nemít vzájemně dobrou spolupráci s Varnsdorfem, tak už bychom to neměli dávno s kým hrát,“ řekl v rozhovoru pro Deník Libor Sklenář.

Konec utkání Vilémov - Perštejn. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Pojďme ještě k poslední sezoně. Nakonec jste skončili na čtvrtém místě. Jak celý ročník hodnotíte?

Poslední sezóna a zvláště jaro se nám vydařilo. Měli jsme kvalitně posílený kádr, ale trápila nás vleklá zranění, takže jsme vlastně zhruba posledních osm kol odehráli prakticky s 11-ti lidmi. To jsme ještě museli narychlo povolat z Brazílie Marqueze a párkrát zaskočil do brány i vedoucí mužstva. I přesto se nám výsledkově dařilo a v našem týmu byl i vítěz střelecké soutěže Míla Kučera. Dal snad 42 gólů.

Jak vypadá letní příprava?

Trénujeme tradičně dvakrát v týdnu, chodí nás zatím okolo dvanácti, což je oproti jaru výrazné zlepšení. Někteří kluci jsou ale ještě na dovolených a nebo je limituje práce. Jelikož začínáme sezonu už 10. srpna, budeme mít jen dva přípravné zápasy. Doma jsme podlehli diviznímu Hrádku nad Nisou a příští týden hrajeme v Děčíně proti nováčkovi krajského přeboru FK Junior.

close info Zdroj: SK Stap-Tratec Vilémov zoom_in Vilémovská retrotabulka prošla letos velkou změnou. Změnil se nějak váš hráčský kádr?

Náš hráčský kádr doznal velkých změn, které já vůbec ani nepamatuji. Odešlo sedm hráčů a přišlo jich také sedm. K tomu máme ještě v kádru dva dlouhodobě zraněné a jednoho hráče ještě v jednání. Pokud budou všichni zdrávi, mělo by to být dostačující. Zpět ze Španělska se vrátil Kočka, z dorostu Ústí nad Labem přišel Ludrovský. Z varnsdorfského dorostu pak máme kvartet Kucer, D. Kubr, Vorlíček a Plachý. No a z Brozan přichází Stehlík.

A jaké jsou odchody?

Do německého týmu Oderwitz odešel Bulejko s Havlem. Štefan s Demeterem šli do Rumburka. Šmalcl začal studovat v Praze vysokou školu. Hladík šel do Skalice a Marques zpět do Brazílie.

V nové sezoně vás čeká nová výzva v podobě krajského přeboru Libereckého kraje. Jak se na to těšíte?

Určitě to bude výzva a my se moc těšíme na zcela nové soupeře, nová hřiště, nové a neznámé hráče. Budeme jezdit kratší vzdálenosti, prakticky bez dopoledních zápasů. Navíc se tam dostal s námi i Šluknov, s nímž jsme již 29 let nehráli mistrovské derby. To bude třešnička na dortu. Věřím, že před rekordní návštěvou posledních let, ať ve Šluknově nebo u nás.

Jaké ambice bude mít Vilémov v další sezoně?

My máme vždy ty ambice co nejvyšší, ale vzhledem k takovému třesku v kádru, bychom rádi zapracovali mladé nováčky, stabilizovali tým a hráli do šestého místa.

Co mládežnické kategorie? Jak jste na tom?

Situace se u nás příliš nemění, ale založili jsme po dlouhé době alespoň Bambiny a spojili jsme síly se sousední Dolní Poustevnou, kam by ti nejlepší od nás měli postupně zapadat.

Zaujala mě vaše historická retrotabulka. Jak dlouho jí máte? Letos musela projít velkou proměnou….

Tuto tabulku máme asi 30 let, ne-li více. Letos se tam vlastně měnilo patnáct jmen soupeřů, oproti minulým letům, kdy to byla jen dvě maximálně tři nová mužstva.

Už jsme to spolu řešili, ale musím se znovu se zeptat. Jak vy osobně vidíte budoucnost vilémovského fotbalu v dalších letech?

Moc růžově to nevidím. Stále chybí mládež a k ní kvalitní trenéři. Kdybychom neměli dobrou spolupráci s Varnsdorfem, tak už bychom to neměli dávno s kým hrát. Poslední dobou nás opět začaly trápit problémy s německými kluby, které nám berou nejlepší hráče a nabízejí jim 400 – 600 euro měsíčně. To přeci amatérský, vesnický klub nemůže v krajském přeboru nikomu dát. A není to jen pláč náš, ale prakticky všech příhraničních obcí a měst v republice. Možnost nalézt řešení tu určitě je a sice v legislativě, jsme přeci v Evropské Unii, tak by mohl nějaký přestupní řád platit i mezi těmito zeměmi. Vždyť ti kluci něco stojí, ať již výchova nebo nákup. Němci si je jednoduše osloví, oni jdou a mateřský klub utře nos.

Co vím, tak spolupráce se starostou Vilémova je na dobré úrovni, ne?

My máme velmi dobrou spolupráci s naším starostou, ale bohužel naše obec je strašně malá a její rozpočet je oproti městům daleko menší. Tady by mělo přijít něco shora, aby i menší obce dostávaly vyšší příjmy na sport.

Máte na mysli něco konkrétního?

Dám vám příklad. Jaký je rozdíl mezi městem a obcí v údržbě stadionu? Žádný! Tak proč pánové shora nedají na každé malé město i obec stejnou částku právě na tuto nejdražší nákladovou položku? To znamená platit správce, veškeré energie, regeneraci hřiště, hnojiva, lajnovací barvy. Když tohle sečteme, tak to je 30% veškerých našich nákladů a obec nám poskytne jen 15% z celkových nákladů, protože víc nemůže, což plně chápeme a proto ten pláč. U větších měst to většinou není žádný problém, jejich rozpočty to unesou. Stejně si myslím, že nebude dlouho trvat a začnou se i u nás ve výběžku kluby různě slučovat, aby vůbec ten vesnický fotbal nezanikl, protože není dostatek mládeže a chybí dorosty. Tady se už konečně začínají některé oddíly domlouvat a spolupracovat, i když ne všichni k tomu přistupují stejně.

Do Libereckého kraje jste přešli společně se Šluknovem. Očekáváte, že by tam přešly další týmy z Děčínska?

Se Šluknovem máme dobrou spolupráci a tak jsme šli do toho v podstatě společně a vyšlo nám to. Šluknovští na tom dokonce vydělali, neboť se dostali do krajského přeboru, o nějž již delší dobu usilovali. Já to již neočekávám, maximálně by to bylo výhodné ještě pro Rumburk a možná Jiříkov. Ale to je otázka spíše na oba zmiňované kluby.

Realizační tým zůstává stejný?

Náš realizační tým zůstává pohromadě a jsem za to rád, protože je to zkušená a dobře sehraná kapela.