„Dneska povinná výhra. Zase jsme dali šanci mladým se ukázat. Štekl si na penaltu moc nevěřil, ale zkusil to. Stále máme motivaci dostat se alespoň na bednu. Je to jen o pár bodů. Mančafty před námi hrají spolu, tak se to ještě může zamíchat. Chtěl jsem, aby kluci dávali góly. Ať je vidět, že poctivě trénujeme a důležitá je i nula, kterou jsme uhráli. Škoda, že se neprosadili i mladí. Hodně nám schází univerzál Mistoler, který se zranil ve Šluknově. Těžko odhadnou, kdy se vrátí do hry. Do konce máme ještě čtyři kola, tak zabojujeme o lepší umístění,“ shrnul na závěr trenér domácích David Holeček.

Šlágrem víkendu byl souboj mezi vedoucími Černovicemi a druhými Neštěmice, který nakonec domácí ovládli 2:1, když v 68. minutě rozhodl Václav Burda.

„Bylo vidět, že spolu hrají dva celky z vrchu tabulky a byl to takový opatrný fotbal. Na druhou stranu první dvě branky padly celkem brzo, nám ke konci zbývalo více sil a přišla odměna v podobě druhého gólu. S jarní části soutěže tak zatím u nás panuje spokojenost,“ řekl černovický trenér Josef Jebavý.

Brná dominovala v zápase s Kadaní, Vilémov dotírá na lídra

„Hráli jsme s těžkým soupeřem, hodně silovým, který hrál na šikovného, rychlého a silového útočníka, jenž umí proměnit jednu, dvě gólovky. Domácí hra byla založená na urputné obraně, kdy na úzkém hřišti bránili v osmi, devíti hráčích, a brejcích,“ hodnotil naopak neštěmický kouč Jan Deutsch. „My měli za našeho vedení 1:0 další dvě šance, bohužel jsme je nedali. Gólu na 2:1 si myslím, že předcházela ruka domácích, byl to jeden z mála okamžiků, kdy nás ohrozili,“ litoval. V případě výhry totiž mohly Neštěmice, díky zaváhání Proboštova, který nečekaně padl 0:3 v Rumburku, slavit návrat do krajského přeboru. Případné oslavy tak musí minimálně o týden odložit, i přes prohraný šlágr o pozici lídra totiž mohou postoupit ze druhé příčky, k čemuž stačí porazit doma Ledvice. „věřím, že jsme si to schovali na sobotu před své fanoušky,“ dodal Deutsch.

Vítězné utkání, o všem s hořkou tečkou, za sebou má Libouchec. Ten sice zvítězil v Liběšicích 4:2, přišel ale o Denise Láchu, který musel po půl hodině hry po střetu s jedním z domácích hráčů vystřídat a po zranění kotníku pro něj letošní sezóna skončila. „Co vám mám říct. Liběšice se prezentují tím, že příští rok dobrovolně sestoupí do I. B třídy, ale pak se stane tohle ve zcela zbytečném souboji. Pro mě by bylo snad i lepší, kdybychom tam ten zápas prohráli, než přijít o jednoho z klíčových hráčů,“ hledal těžko slova libouchecký trenér Václav Strádal. „Byl to zápas o ničem, hezký přátelák, ale s takovým koncem, jsem z toho zklamaný,“ krčil rameny. Libouchec se přitom veze na vítězné vlně, bodovat dokázal v posledních pěti utkáních. „Celý ten týden pro nás byl velice náročný, ale sbíráme výhry, letíme tabulkou vzhůru,“ odkázal na vloženou středeční dohrávku ve Šluknově, kterou jeho svěřenci zvládli (5:4) a připsali si tak osm bodů během osmi dnů.

Nevedlo se naopak Mojžíři, který prohrál v Klášterci nad Ohří 1:2, ještě horší porážku 0:4 si přivezla Roudnice ze Spořic. „Prohra mě hodně štve, protože z mého pohledu to byl jasně vyhraný zápas. Co jsme ale předvedli ve druhé půli si nedokážu vysvětlit,“ byl naštvaný kouč Mojžíře Michal Kubec. „Do dalšího zápasu přijdou změny, kluci si musí uvědomit za koho hrají, koho reprezentují. Pokud to nepochopí, tak hrát nebudou,“ řekl roudnický Pavel Hoznédl.