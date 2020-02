V přípravě navíc po třech porážkách rumburští fotbalisté konečně vyhráli, když porazili Cvikov 2:0.

„Jednání trvalo měsíc, jsme rádi, že máme trenéra. Stal se jím František Dužár, který ještě loni na podzim působil ve Vilémově a určitě ho nemusíme představovat, neboť všichni v ústeckém kraji a také v Rumburku ví, jak vysoko se vyhoupl pod jeho vedením Vilémov. Zatím jsme dohodnuti na půlroční angažmá s příslibem do budoucna dle vývoje našeho týmu dospělých,“ prozradil manažer týmu David Dvořák.

Dužár tak mohl být spokojený s výsledkem, který by mohl celé mužstvo povzbudit. „Chtěli jsme se zaměřit na to, abychom zbytečně neinkasovali a to se nám podařilo. Z rychlých protiútoků jsme si vytvořili dostatek šancí, ale proměnili jen dvě. Je to jen příprava, ale výsledek je pro hráče, po několika vysokých porážkách,určitě povzbuzující,“ zhodnotil výhru ve Cvikově.