Nejprve si ale pojďme připomenout, jak v České Kamenici probíhala příprava na podzimní část I.B třídy. „Ten první blok skončil 20. června, do té doby jsme sehráli pár přátelských zápasů. Hlavní bylo, abychom to oživili a dostali se zpátky. Po pauze jsme opět začali 19. července, trénovalo se třikrát v týdnu. Času nebylo moc. Sehráli jsme přátelské utkání proti Jablonnému B, generálku obstaral zápas proti Stráži pod Ralskem,“ prozradil Jan Běloubek.

Jaké změny hlásí hráčský kádr v českokamenické kabině? „Tři starší kluci avizovali, že končí a že budou hrát okresní soutěž v béčku. Přišel kluk, který hrával v Praze za Tempo. To je vlastně všechno. Naše cíle? Klidný střed tabulky,“ má jasno. Kamenici vede zkušený trenér Josef Rákosník.

Mládež. Horké téma, které pálí mnoho fotbalových klubů. Moc dobře si to uvědomují i v České Kamenici. „Ta dlouhá pauza nám neprospěla, brzký start podzimní části tomu také vůbec nepomohl. Bylo složité, to dát zase dohromady. Podívejte se třeba na Rumburk, ten má s hráči velké problémy. My se chceme festově věnovat mládeži. Druhý týden v srpnu pořádáme příměstský kemp pro 30 dětí. Pak zkusíme také náborovou akci,“ zdůraznil.

Dohraje se podle Běloubka letošní sezona? To je ve hvězdách. „Navíc tu máme opatření, které musíme při zápasech dodržovat. Tady si musí všichni uvědomit, na jaké jsme úrovni. Nejsme zdravotní služba, nebo policie. Budu na všechny apelovat, aby měli čestné prohlášení. Na hřiště dáme nápisy, aby fanoušci měli roušky a dodržovali dvoumetrový odstup. Modlím se, aby se alespoň ten půl rok dohrál. Uvidíme,“ dodal předseda FK Česká Kamenice.