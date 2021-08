„Pokud nás potkají problémy jako v minulých sezonách, těžko říct, jak to bude. Kluci jsou zase o rok zkušenější, mají ideální fotbalový věk. Uvidíme. V ideálním případě bychom klidně mohli hrát někde okolo šestého místa,“ pokrčil Salava rameny.

Příprava začala v Jílovém 12. července, už předtím tým z Děčínska trénoval a sehrál pár zápasů. S Novým Borem prohrál 0:1, Krupce podlehl 1:3. Pak ještě vyzval Proboštov. V červenci zatím sehrál jeden a půl zápasu.

„O víkendu jsme podlehli Krupce 0:6, generálku obstará souboj s Malšovicemi v rámci krajského poháru. Ještě jsme hráli se Skalicí, v 35. minutě se to ale za stavu 0:0 ukončilo. S přípravou jsem jinak spokojený, docházka na tréninky byla slušná, odběhali jsme to, co jsme měli,“ doplnil Salava.

„Přišel k nám Radim Příhonský, který hrával za Chomutov, z Březin je tady Petr Líbal. Nikdo nekončí, jen Zdeněk Červnenka, ale to už je poněkolikáté. Jestli se dohraje sezona? Rád bych, ale nikdo neví, co bude,“ uzavřel Salava.

Jílovský kouč by rád věřil, že se nový ročník amatérského fotbalu dohraje bez problémů. „Je velkou otázkou, jak se k tomu postaví stát. Proočkovanost je velká, ale nikdo neví, co zase přijde za mutaci. Jakmile to bude padat na starší lidi, bude problém a klidně se to může zase přerušit. Může se stát úplně všechno. Neexistují žádná pravidla, tohle prostě nelze odhadnout," dodal na závěr.

V neděli 1. srpna hraje Jílové 1. kolo krajského poháru v Malšovicích, startuje se v 17 hodin. Start krajského přeboru zavede tým z Děčínska na půdu celku SK Brná. Tam se hraje v sobotu 7. srpna od 17 hodin.