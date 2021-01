„Ondra Michl, náš sekretář, nás pravidelně informuje. Přípravu jsme chtěli zahájit na začátku ledna. Chtěli jsme jít jen tak kopnout. Bohužel, nouzový stav se se prodlužuje. Nikdo neví, kdy se začne. Pokud by to mělo být 20. února, tak bychom už teď měli začít s přípravou. Je potřeba částečně dohnat fyzickou kondici, ale i herní praxi. Na druhou stranu ostatní týmy jsou na tom stejně,“ řekl trenér Jílového Pavel Salava.

Dohrání kompletní sezóny bude velkým oříškem. A třeba nepůjde ani rozlousknout. „Jsou tady termíny během pracovního týdne. Ale víme, jak jsou na tom amatérské sporty. Práce je na prvním místě. V minulosti jsme měli problémy se v týdnu vůbec sejít. Myslím si, že polovina soutěže by se měla stihnout odehrát. Ale kompletní program? Těžko,“ zakroutil hlavou.

Leden je zatím zasypaný sněhem, nikdo neví, zda by stav fotbalových trávníků dovolil restart soutěží na přelomu února a března. První tři jarní kola by se dokonce měla odehrát na umělém povrchu. „Umělka je v Děčíně, ve Varnsdorfu, v Srbicích a přímo v Teplicích. Otázkou je, jaká bude kapacita a jestli najdete dobrý termín,“ upozornil.

Amatérský sport je stále veřejnosti kvůli opatřením v rámci koronaviru zapovězen. Rozvolnění přitom není v dohledu. „Čísla nemocných rostou. Lidé jsou už netrpěliví. Není to takové, jako na jaře. Mě se líbil švédský model, kde nebyla opatření, ale doporučení. Nezakazoval bych sportování, vždyť nám to pomáhá, máte lepší imunitu, děláte něco pro své zdraví. Podle mě se prostě měli izolovat rizikové skupiny a senioři,“ zdůraznil.

Možnost, že by fotbal mohli hrát hráči s negativním testem, nebo s očkovacím pasem se Salavovi jeví jako nesmysl. „Vůbec by se to nemělo stavit do roviny typu – nejsi očkovaný, jsi očkovaný. Mělo by to být na dobrovolné bázi. Co se týče testů, je to složité. Musíme si to případně vyhodnotit. Problémem by samozřejmě byly finance. Už jenom chod klubu něco stojí. Takže to taky nevidím moc reálně,“ uzavřel vše kouč Jílového.