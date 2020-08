V letní přípravě navíc vyhráli turnaj v Ledvicích. „Nebyli jsme tam kompletní. Ti, co nastoupili, zaslouží velkou pochvalu, jak k zápasům ve velkém vedru přistoupili,“ zdůraznil kouč Salava.

„Letní přípravu jsme zahájili 16. července a vzhledem k tomu, že je začátek soutěže posunut oproti minulým sezonám o dva týdny, tak jsme trénovali dvakrát týdně. S účastí na trénincích jsme spokojeni,“ přiznal.

Jílovému odpadl zápas se Skalicí, v přípravě se utkal s Chlumcem, který porazil 5:2 (Just 2, Červenka, Florián, Kulhánek). Generálku odehrál proti Modlanům, které porazil 2:1 (Horyna, Červenka).

A co změny v hráčském kádru? „Do Březin se vrátil už na jaře Dan Šindelář, přes letní pauzu odešel Filip Vait do Junioru Děčín a brankář Jan Plaček zůstává v Dobkovicích. Novými tvářemi jsou Jakub Hadrava z Benešova a Jan Folprecht z Heřmanova,“ prozradil Salava, který se ještě vyjádřil na téma možného nedohrání soutěže: „Pokud do rozjeté sezóny vstoupí vyšší moc, tak s tím nic nenaděláme. Jsem ale zastáncem toho, aby se soutěž i třeba s určitou změnou herního řádu dohrála.“