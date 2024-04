Jeho tým prohrával po proměněné penaltě, do poločasu ale díky trefám Hynka a Rakušana skóre obrátil. „Pak jsme to naštěstí udrželi. Ale byla to nakopávaná, velký boj. Byla to úroveň okresního přeboru. Co vám budu povídat, jsme rádi, že to máme za sebou,“ usmál se.

V dobrých jarních výkonech pokračuje Heřmanov, který doma nečekaně snadno smetl Křešice, které přejel 6:0. V tabulce je o bod za Malšovicemi šestý. „Prvních patnáct minut ale bylo z naší strany hodně ospalých, prostě jsme se pomaličku rozjížděli. Vtipné bylo, že jejich trenér tam řval – hele, oni už nemůžou,“ zasmál se Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

Heřmanovu patřil závěr poločasu, kde dal tři góly a hosty zlomil. „Já si myslím, že už to bylo v pohodě od stavu 2:0. To jsme tam ještě měli další vyložené šance. Křešice mě herně trochu zklamaly, čekal jsem tedy od nich daleko víc,“ všiml si Rojko.

Také tým, které hraje domácí zápasy ve Fojtovicích, pošilhává po umístění na „bedně.“ „Být druhý by bylo fajnové, ale vyloženě po tom neprahneme. Je dobře, že utíkáme celkům, které jsou za námi. Na druhou stranu se budeme snažit vyhrávat a posunout se v tabulce co nejvýš. Teď máme Chlumec a pak Svádov, což je relativně dobrý los. Ale znáte to, každý zápas je jiný,“ dodal.