Přesto byl kouč Pavel Horáček s výkonem spokojený. „Zní to asi divně, ale musím kluky pochválit. Bohužel jsme vyhořeli v koncovce, domácím dobře zachytal brankář. Je to velká škoda. Ale myslím, že kluci ukázali, že na tuhle soutěž mají,“ konstatoval trenér Pavel Horáček.

Ten už mohl počítat se zkušeným Očipkou, který obstaral obě trefy celku z Bynova. Posledních pět branek padlo v Bezděkově v rozmezí deset minut. „Za pochodu přestavujeme náš tým. Sice nemáme po dvou kolech ani bod, ale myslím si, že se o záchranu můžeme poprat,“ dodal Horáček.

To Bezděkov je naopak stoprocentní, vedení klubu takový vstup do soutěže ani nečekalo. „Ten výsledek vypadá jednoznačně, ale bylo to vyrovnané utkání. My jsme zkrátka dokázali dát více branek, než soupeř, což bylo základem našeho úspěchu,“ zhodnotil stroze, avšak výstižně, vedoucí Bezděkova Tomáš Martan výhru 5:2 nad Unionem Děčín. I díky ní se tým z předměstí Roudnice drží jen o skóre za vedoucím Mojžířem. „Popravdě jsme takový úvod nečekali, ale konečně těžíme ze spolupráce, kterou máme na úrovni mládeže s SK Roudnice. Nyní už to začíná přerůstat i do chlapů, tři mladíci ze širšího kádru Roudnice nám nyní vypomáhají, a to bylo hodně znát,“ liboval si.

SK Bezděkov – TJ Union Děčín 5:2 (2:0)

Branky: 43. a 73. Půčala, 70. a 78. Pešek, 9. M. Hlavsa – 77. (PK) a 80. Očipka. R: Topinka. ŽK: Kříž – Votava. Diváci: 90.



Union: Jeřábek - Horáček, Rangl, Humlíček - Mohaupt (76. Kindl), Lohnický, Bezouška, Votava, Eichelmann - Murdych (73. Němec), Očipka.