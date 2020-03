Celý klub věří, že po konci sezóny bude slavit záchranu ve fotbalové I.B třídě. „Záchrana soutěže a zlepšení obranné činnosti jsou našimi cíli pro jarní část,“ má jasno vedoucí týmu Libor Eichelmann.

Podzimní část byla z vaší strany hodně nepovedená. Často jste nedali dohromady ani jedenáct hráčů.

Podzimní část soutěže se nevyvedla a úzký kádr, zranění hráčů a pracovní vytíženost byla jen jednou z příčin. Nedařilo se nám hlavně v obranné činnosti a body, které jsme nakonec získali, byly opravdu vydřené. V několika zápasech musel na hřiště i trenér Horáček. Svým přístupem ale mužstvo strhl, hráči se semkli, bojovali a přineslo to drahocenné body.

Máte za sebou zimní přípravu. Probíhala podle vašich představ?

Zimní přípravu jsme absolvovali na umělé trávě Junioru Děčín, kde jsme dvakrát týdně trénovali a hráli také přípravné zápasy. Účast hráčů byla jako na houpačce, ale mohlo být i hůř. První přípravné utkání jsme vysoko prohráli se silnými Lovosicemi B 1:7, v dalším jsme porazili gardu Jílového 8:2, poté po velmi špatném výkonu podlehli Petrovicím 2:4, pak porazili Březiny 6:1.Pak jsme vyprovodili Žandov 9:2. Tenhle zápas už měl hlavu a patu, podali jsme solidní výkon a blýskl se hlavně čtyřgólový Lohnický. V generálce jsme rozstříleli Dolní Poustevnu 11:1.

Co hráčský kádr? Trenér Pavel Horáček říkal, že byste ho určitě měli posílit.

Myslím, že se nám podařilo kádr vhodně doplnit a noví hráči do týmu zapadli. Jedná se o Kindla, který přišel z Heřmanova a Gablíka z Malšovic. Úplně nakonec jsme získali i Votavu z Trhových Svinů. Měli jsme zájem i o návrat Brázdila, z kterého nakonec sešlo. Důležité bude samozřejmě také to, aby se na hřiště co nejdříve mohl vrátit kanonýr Jakub Murdych.

Jaké ambice máte v jarní části sezóny? Hádám, že to bude hlavně záchrana.

To hádáte úplně přesně. Záchrana soutěže a zlepšení obranné činnosti jsou našimi cíli pro jarní část.

Jaká je podle vás I.B třída po reorganizaci krajských soutěží?

Po reorganizaci je soutěž samozřejmě kvalitnější. Nám tak nezbývá, než se o účast v ní na jaře porvat.