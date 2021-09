Šluknov: Janda - Halamka, L. Čurgali ml., Didi, Schneider (77. Hemerka), Holešovský st., Holešovský ml., Záruba (77. Pham The Chuyen), Hajduk (25. L. Čurgali st.), Mládek, Lukáč.

Oba šluknovské góly obstaral Ladislav Čurgali mladší. Šluknov remizoval potřetí v sezoně, potřetí ale nezvládl závěrečný penaltový rozstřel. „Prvních dvacet minut jsme vůbec nezachytili. Pak jsme se začali postupně probouzet, náš výkon se zlepšoval. Bohužel jsme dostali dva góly z pokutových kopů. Kromě toho měl Rumburk jedinou šanci, my jsme tutovky zahazovali. Naštěstí jsme se mohli spolehnout na naše skvělé fanoušky, kteří byli skvělí a opět nás hnali za vyrovnáním. Náš zlepšený výkon gradoval v posledních deseti minutách, kdy jsme dokázali vyrovnat,“ řekl Čurgali.

V utkání se kopaly tři pokutové kopy. Dva proměnil domácí Trégr, jeden pak hostující Ladislav Čurgali mladší. Rumburská kabina měla po zápase smíšené pocity. Dva body nakonec brala, cítila, že ke třem nebylo daleko. „Pro nás je to obrovská škoda. Takhle dobře rozehraný zápas musíme prostě zvládnout za tři body. Když se ale podívám na průběh zápasu, tak je remíza spravedlivá. My jsme herně zvládni první půli, ve druhé nás Šluknov jasně přehrál. Škoda naší stoprocentní šance, kdy jsme měli rozhodnout. Závěr utkání jsme nezvládli fyzicky, ani takticky. Šluknov krásným gólem zaslouženě vyrovnal. Pro nás je každý bod důležitý, dva tedy bereme,“ měl jasno Tomáš Hadar, brankář Rumburka.

