Některé kluby na tom, lidově řečeno, vydělaly. Jedním takovým klubem je Benešov nad Ploučnicí. Ten zapsal pouhé tři body, když na podzim v derby porazil Heřmanov. Přesto může slavit „podivnou“ ale platnou záchranu v I.B třídě.

„Takovou kliku už v životě mít asi nebudeme. Musíme se v další sezóně připravit daleko lépe, aby to nedopadlo stejně. Věřím, že se nám to podaří dát dohromady a naše výkony budou lepší,“ má jasno předseda MSK Benešov nad Ploučnicí Miloslav Kougl.

Rozhodnutí FAČRu nebylo pro tým od Ploučnice až takovým překvapením. „Všechno k tomu směřovalo. Bavili jsme se mezi sebou a bylo nám to vlastně jasné. Těžko by se to dohrávalo o prázdninách. Děti jsou doma, lidé chtějí na dovolenou. Prostě by se to blbě dohánělo. My se díky tomu zachránili,“ pokrčil rameny.

Na druhou stranu řadě lidí, kteří se kolem fotbalu motají, právě tento nádherný sport hodně chybí. Výjimkou není ani benešovský předseda… „Jak už to řekl Libor Sklenář, manažer Vilémova. Je to prostě na prd. Máte to prostě zaběhlé, motáte se kolem fotbalu, o víkendu je zápas. Akorát jsme se teď bavili, že nás nebaví koukat v televizi na archivní fotbaly. Chybí nám to. Ale zase člověk udělá více věcí doma. Pro všechny manželky je to určitě paráda, že jsme o víkendech doma,“ zasmál se.

Přesto práce, okolo sportovního klubu neutichly. „My funguje jako celé MSK, nejen fotbalový klub. Řešili jsme dotace, vymýšleli, co udělat. Samozřejmě probíhá údržba hřiště, řešila se antuka pro tenisty. V rámci možností byly nějaké brigády. Ale je prostě divné, že se nemůžeme sejít a na něčem se dohodnout,“ pokračoval.

Přehled o tréninkových aktivitách hráčů klub z Děčínska nemá. Celá situace má dvě strany mince. Fotbalisté by měli mít teoreticky větší chuť do tréninků a zápasů. Na druhou stranu mohli lidově řečeno zlenivět. „Má to rub a líc. Člověk to třeba zažije v práci, když bylo méně práce, prostě to bylo pohodlnější. Hráče nemáme pod dozorem, dělají to pro sebe. Pak uvidíme, jak to bude. Už se těšíme, až si zavoláme a sejdeme se třeba v kabině, nebo na hřišti. Na letní přípravu by mělo být více času. Až to bude možné, sehrajeme nějaké přáteláky, věřím, že v červnu to pojede. Důležité ale je, aby se ke sportu vrátily děti. Doma se jen flákají. Snad se to brzy vše ustálí,“ doufá.

MSK Benešov nad Ploučnicí letos slaví 100 let od svého založení. Oslavy jsou v plánu na 12. září. Předseda účastníka fotbalové I.B třídy věří, že se nebude muset nic odkládat. „Je jasné, že si budeme muset odložit mistrovský zápas. Nějak to vymyslíme. Jsme ve spojení s Amforou, předplatili jsme si Sigi Team. Amfora má v kádru starší pány, ti se trošku bojí. Já pevně věřím, že na podzim bude klid. Přece není možné, aby celý svět marodil jeden rok,“ uzavřel vše Miloslav Kougl.