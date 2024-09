Vše podstatné se událo v prvním poločase, kde padly všechny tři branky. „Tři body bereme, navíc ze hřiště soupeře. To se počítá. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Tedy díky prvnímu poločasu,“ začal s hodnocením Ondřej Barilla, trenér FK Jílové.

Do vedení šli přitom domácí ve 3. minutě, kdy se prosadil Novák. Hosty to ale nezlomilo. „Rychle jsme se z toho oklepali. Ten gól byl laciný, propadl nám tam centrovaný míč a Bílina pohodlně skórovala. Od té doby jsme ale byli lepším a nebezpečnějším týmem. Do poločasu jsme zápas otočili, mohli jsme klidně vést vyšším rozdílem. Náš střelec Kuba Pícha tam měl ještě dvě velké šance,“ zdůraznil kouč Jílového.

Po změně stran hra uvadla. Oba týmy měly velké problémy s obrovským vedrem, které o víkendu panovalo. „Myslím si, že oba celky relativně odpadly. Bílina měla takový mírný platonický tlak, ale do šance se nedostala. My jsme tam už taky nic neměli, spíše se bojovalo ve středu hřiště. Jak už jsem ale řekl, myslím si, že jsme byli nebezpečnější,“ dodal Ondřej Barilla.

„Bohužel jsme nepotvrdili dva body z Kadaně. Byli jsme celý zápas horší," lakonicky konstatoval trenér poražených Petr Gessel.„Byli jsme horší v kombinaci, v běhání. Nic nám nešlo. Jílové bylo lepší a zaslouženě vyhrálo," uznal bílinský kouč. „Kluci nechali na hřišti vše, ale nestačilo to," přidal.