Pojďme ještě zpátky k poslední sezoně. Třinácté místo muselo být pro Šluknov velkým zklamáním, ne?

Podzim byl dobrý, ale na postup i sestup jsme měli daleko. Asi kvůli tomu na jaře chyběla motivace a hladovost po úspěchu. Už jsme měli spíše myšlenky na sezónu novou. Nelze ani nikoho pochválit, sestava se hodně točila.

Vaším velkým problémem bylo také střílení branek. Prostě chybí ryzí kanonýr, je tak?

Střelci jsou nedostatkové zboží, určitě nám chyběl. Je to vždy ale zásluha celého týmu, jestli padají branky.

Jaká byla podle vás úroveň krajské I.A třídy?

Polovina týmů hraje velmi dobře a druhá polovina se určitě dala porazit. Hodně proher bylo z naší strany naprosto zbytečných.

Vy jste už v zimě říkal, že klub čekají změny na poli realizačním.

Přípravu jsme už začali, změny jsme hráčům oznámili. Hlavní trenér je Honza Plachý, bývalý hráč a člen vedení, který trénoval minulou sezónu I.A třídu v Praze. Asistent trenéra je Vladimír Zeman, kterému prošlo rukama v mládeži hodně aktuálních hráčů, takže ho respektují a bude určitě tmelícím prvkem a mentálním koučem. Já budu pomáhat v době nepřítomnosti, protože oba mají práci a může se stát, že budou někdy chybět.

Letní příprava nebude moc dlouhá, viďte?

Budeme hrát tři přípravné zápasy a trénovat třikrát týdně. Letní příprava je krátká, musíme do toho jít intenzivně.

A co změny v hráčském kádru? Hádám, že byste chtěli tým určitě nějak oživit.

Hráčský kádr bude hodně posílen, je potřeba zvýšit konkurenci a dodat kvalitu. Do přípravy by mělo jít navíc minimálně pět hráčů. Jistý je přestup Vaška Háka a Kuby Čurgaliho z Německa, vrací se Kuba Dobeš z Anglie. Vrací se také Jožka Bartoš z jabloneckého dorostu. Po zranění posílí mužstvo Ondra Bartoš. Do přípravy jde Tonda Trojan z Jiříkova a možná ještě dva další hráči.

Když už jsme se bavili o těch gólech, jak je na tom zraněný kanonýr Emil Mikula?

Mikula je po operaci, už začal běhat a bude začínat v béčku. Co bude dál se uvidí. Je potřeba nic neuspěchat.

Jaké ambice by měl mít Šluknov v další sezoně?

Ambice se dají odvodit podle počtu posil. Chceme hrát fotbal s cílem zlepšovat se, vyhrávat a hrát o postup. Když se to nepodaří první rok, tak se svět nezboří, ale chceme o to bojovat a vytvořit kvalitní mužstvo na delší časové období.

Jak je na tom vaše mládež?

Mládež je pro nás velmi důležitá a máme velkou radost z každého hráče, který vyroste a prosadí se v dospělých. Vítězství v krajské I.A třídě dorostu dokazuje, že se mládeži věnujeme na plno.