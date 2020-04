O co jde? „Vsadili jsme se s Liborem, že pokud shodí 10 kilo, tak ho postavím do prvního přípravného zápasu před našimi diváky. Po koronavirové pauze. Pokud to splní, tak to odnesu já. Po prvním domácím mistrovském zápase, ve kterém získáme tři body, budu divákům roznášet pivo v plyšovém převleku medvěda,“ zasmál se vilémovský trenér Vlastimil Chod.

„Vymyslel to Vlastík. A nebo možná tak trochu oba dva. Už ho vidím, jak 22. srpna běhá po zápase v medvědovi a nosí u kantýny pivo skalním fandům. Já to tak budu propagovat, že nebude stíhat. Zůstane tam asi více lidí, hlavně kvůli zábavě,“ kontroval Libor Sklenář.

První přátelský zápas na domácí půdě by měl Vilémov sehrát 13. června proti Frýdlantu. Vilémovský manažer se snaží shodit potřebná kila. Pomáhá s pracemi na stadionu, začal po letech jezdit na kole. „Mě to hubnutí moc nejde. Za měsíc jsem shodil tři kila, takže to asi prohraji. Na těch 100 kilo se asi nedostanu,“ mávl rukou.

Ovšem samotný šéf vilémovského fotbalu by se rád dostal na hřiště o tři dny později, kdy by se měl odehrát přátelák na hřišti Dolní Poustevny. „Díky tamnímu starostovi panu Holcovi jsme s Poustevnou také uzavřeli sázku. Potřebuji nastoupit proti slabšímu týmu, s lepším soupeřem bych se se svými takřka 110-kily ztrapnil. Ale rád bych na pár minut naskočil. Tedy v případě, že na mě správce sežene triko a já seženu někde kopačky. Nejraději bych ty klasické gumotextilky, ve kterých jsme odehráli stovky zápasů. Tuším, že stály 29, nebo 39 korun,“ poznamenal Sklenář.

Na hřišti se naposledy objevil před 15 lety. V rámci oslavy své padesátky si zakopal za starou gardu Šluknova. „Byla tam skvělá parta kluků, se kterými jsem hrával od žáčků přes dorost i v chlapech než jsem odešel do Vilémova za prací a rodinou,“ vzpomíná na příjemnou minulost.

A jak vůbec celá sázka vznikla? „Hráči mají individuální tréninky. Zasílají různé informace, včetně videí. A díky tomu na sobě začal pracovat i Libor. No a díky tomu to vzniklo,“ připomněl bývalý hráč Varnsdorfu.

O všem ví také vilémovští fotbalisté, manažerovi údajně moc nevěří. „Libor o tom psal na facebookové skupině. Je pravda, že na kole vypadal odhodlaně. Hráči tomu asi moc nevěří. To budou pak koukat, kdo jim lítá na hrotu. Kamarádi z Varnsdorfu už psali, že si zápas nenechají ujít. Podle mě by si to neměl nechat ujít celý Šluknovský výběžek,“ zdůraznil Chod. „Na hrotu se mi zrovna lítat nechce. Radši bych odpočíval na stoperovi a připravoval se na penaltový rozstřel,“ pousmál se Sklenář.

Se sázkami má trenér Vilémova bohaté zkušenosti. Není to zase tak dávno, co pobíhal po obchodě právě v medvědím převleku. „Sázím se odmalička. A budu to dělat dál. V kožichu jsem byl v roce 2014, tehdy jsem kopal za Vilémov. Vyhráli jsme tehdy krajský pohár a já šel do Děčína nakupovat jako medvěd. Ochranka mě vyvedla, měli ze mě strach, měl jsem prý zahalený obličej. V dnešní situaci by mě za to ještě pochválili,“ zasmál se Chod, který vzápětí dodal: „Věřím, že další vilémovské sázky budou následovat.“