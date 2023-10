V posledním utkání jste vybojovali v Libouchci bod. To je málo…

Hodnotí se mi to těžko, protože to byl zápas, ze kterého jsme po minulých ztrátách potřebovali získat nutně tři body. Vzhledem k průběhu, kdy jsme soupeře celý druhý poločas tlačili, bychom si je zasloužili. Trápí nás finální fáze. Libouchec měl také šance Ale za druhý poločas jsme jednoznačně měli vyhrát. Penalty hodnotit nebudu, to je vždy loterie, tentokráte měl více štěstí soupeř.

Už jste zmínil finální fázi, kde se vám nedaří. V posledních třech zápasech jste dali jenom čtyři góly…

Finální fázi máme poslední zápasy žalostnou a strašně se natrápíme na gól. Všechno to odstartoval zápas v Rumburku, kde jsme vybouchli. Možná došlo k podcenění, nebo k špatnému přístupu. Následně jsme ve druhých poločasech přehráli Pokratice i Libouchec. Ale pokud nedáme více branek, než soupeř, nemůžeme vyhrát. Při zranění Marka Vicanyho nám chybí klasický hroťák, který by to vzal na sebe a rozhodoval zápasy.

Je pravda, že zranění Vicanyho je pro celý tým velkým oslabením, viďte?

Mára je na tuto soutěž nadstandardní útočník, který se za zápas dokáže sám dostat do šancí a nějaké i proměnil. Po jeho zranění šla naše produktivita strašně dolů. Dostáváme sice třeba i méně gólů, než na začátku sezony, protože se obrana po návratu Martina Fejfara stabilizovala, ale zároveň jich po zranění Máry mnohem méně dáváme.

První Dobroměřice jsou hodně odskočené, jinak je to našlapané. Vám ale pomalu utíkají i druhé Pokratice a třetí Bílina.

Dobroměřice jsou hodně odskočené a nutno říci, že právem. Už loni jsem říkal, že hráli nejlepší fotbal v A. třídě Po příchodu rozdílových hráčů Exnera s Holmanem je tenhle tým jinde a myslím, že může hrát nahoře i po postupu do krajského přeboru, kam zaslouženě směřuje. Dále to tam je namačkané a každý může porazit každého, o čemž jsme se sami několikrát přesvědčili. Druhé Pokratice a třetí Bílina mají menší náskok, ale také u nich určitě ještě přijdou ztráty. My toho ale musíme umět využít a vytvořit na ně větší tlak. Nesmíme ztrácet hloupě body jako v posledních zápasech.

Trenér Petr Voříšek naznačil, že by Junior chtěl hrát o postup do krajského přeboru. Souhlasíte?

Já s Petrem souhlasím, jsme v tomhle na stejné vlně a také tvrdím, že bychom se měli rvát o postup, chtít jít nahoru. Do Děčína vyšší soutěž patří. Ať už zázemím nebo mládežnickou základnou si náš klub určitě zaslouží hrát minimálně krajský přebor. Musíme to ale ukázat i na hřišti!

Brankář Plaček: Kopnout penaltu jako Kohák? Takhle bych dopadnout nechtěl

Plusem určitě je, že máte mladý tým plný odchovanců. Jenže zase chybí více zkušeností, nemyslíte?

Jako zkušenější hráč přišel zpátky Kuba Šmalcl. Pořád tvrdím, že tenhle tým by potřeboval minimálně tři zkušené borce přes 30 let, kteří to na tom hřišti budou více dirigovat a více to dokážou strhnout. Náš mladý tým má ohromný potenciál směrem do budoucnosti a když zůstane pohromadě, tak to za pár let budou kluci válcovat. Teď ale potřebné zkušenost chybí.

Petr Voříšek často říká, že práce s mladými hráči je těžká. Jak se na to díváte?

My jsme už prostě trochu jiná generace. Máme v týmu většinou kluky v rozmezí 20-25 let, kteří to tady jednou budou táhnout. Je ale potřeba u některých trošku lepší přístup, ať už co se týče pokory, respektu a přijetí kritiky od trenérů nebo zkušenějších hráčů. Také by měli mít určitou zodpovědnost, že reprezentují město Děčín. V kabině je fantastická parta a samá legrace, to kvituju. Jen by to někdy chtělo více přenést na hřiště a dát tomu i více vážnosti.

Do konce podzimu zbývají tři zápasy, ve kterých byste už asi neměli moc ztrácet…

Z posledních zápasů potřebujeme jednoznačně uhrát plný počet bodů, abychom se udrželi ve hře o přední příčky. Tady nic jiného neexistuje! Věřím, že když k tomu všichni správně přistoupíme, může se to povést. Když se tam udržíme, půjde se lépe i do zimní přípravy a do začátku jarní části.