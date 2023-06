Modrá končí v I.A třídě! Klub ale pokračuje. Co bude dál?

Modrá chtěla postoupit zpět do krajského přeboru, po podzimní části byla ve středu tabulky s velkým odstupem na ty nejlepší. Na jaře sehrála dva zápasy – v Dobroměřicích prohrála 1:4 a pak doma s Ledvicemi ostudně 0:8. Poslední utkání tak Jiskra sehrála 25. března. Michalec musel sázet na hráče z ciziny, kteří se ale v drtivé většině případů ukázali jako velmi nespolehliví. Poslední vítězství se slavilo 23. října 2022, kdy Modrá doma porazila 3:1 tehdy jasně poslední Klášterec.

„Kluky jsem pozval do restaurace a řešili jsme, co dál. Sami uznali, že nás je málo. Bodů máme tolik, že nemůžeme postoupit, ani sestoupit. Bohužel, cizinci tady zase dělali problémy, na ně není vůbec spolehnutí. Do ústeckého béčka jdou na hostování Vaněk s Matějkou. Jahodář odešel do děčínského Junioru, Stožický přestoupil na Střekov. Drtivá většina hráčů slíbila, že by se vrátila,“ řekl v dubnu letošního roku.

Tehdy ještě věřil, že se dospělý tým vrátí na trávník. „Pozor, klub stále pokračuje. Mládež stále hraje, náš areál funguje. Jasně říkám, že od nové sezony bude tým dospělých opět fungovat. Otázkou je, v jaké soutěží. Možností je několik,“ konstatoval před několika měsíci.

V malebném fotbalovém areálu na pomezí okresu Děčín a Ústí nad Labem, nechybí dvě travnaté hrací plocha, restaurace, ubytování nebo bazén. „Budeme tady dělat mládež. Máme žákovský tým a mladší dorost. Areál samozřejmě pojede dál, budou tady týmy na soustředění, přátelské zápasy tady odehrají třeba Teplice nebo Ústí nad Labem,“ pokračoval Michalec.

Co je tedy důvodem, že Modrá nepokračuje v dospělé kategorie? „První kámen úrazu je fakt, že prostě nemáme klubový výbor. Je to dva týdny, co zemřel Zdeněk Meduna. Jirka Šmíd je marod. Mně je 75 let a mám taky zdravotní problémy. Prostě jsme tady zestárli a není prostě síla. Chybí výbor, hráči, trenéři. Nemáme ani nikoho, kdo by tady podával míče,“ hořce se usmál Michalec.

Ten má jasno v tom, že podobný osud čeká na ostatní kluby. „Když vidím, jaký je nezájem o fotbal a sport jako takový, nevidím to dobře. Však se podívejte, že z krajského přeboru nikdo nechce postupovat. V divizi jsou prostě velké náklady. Nejvíce se na tom všem pakují fotbalové svazy. Všude se zvedají ceny, platíte pořád víc a víc. Já už nebudu tak naivní a nechci to platit,“ dodal na závěr zkušený fotbalový funkcionář.